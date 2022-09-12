Що приготувати з гарбуза: рецепт осіннього крем-супу від зіркового кулінара

Гарбуз – один з найкорисніших осінніх овочів, з якого можна приготувати чимало смачних страв. Його додають до салатів, роблять з ним кашу та запікають самостійно. А ще гарбуз чудово підходить для супів.

Так, зірковий кулінар Євген Клопотенко поділився на своєму сайті рецептом смачного та легкого крем-супу з гарбуза. Він ідеально підійде як для обіду, так і для легкої вечері.

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Крем-суп з гарбуза: покроковий рецепт

Інгредієнти:

гарбуз – 300 грамів;

картопля – 2-3 штуки;

морква – 1 штука;

молоко – 400–500 мілілітрів;

свіжий базилік – 1-2 гілочки;

гарбузове насіння – на ваш смак;

сіль, перець та улюблені приправи – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Картоплю почистіть і наріжте великими кубиками, моркву наріжте кружальцями та перекладіть в сотейник. Гарбуз очистіть і наріжте такими ж кубиками, як і решту овочів і також перекладіть у сотейник, варіть усі овочі до готовності. Тоді овочі перекладіть у блендер і перебийте до однорідності. Якщо суміш вийде дуже густою до консистенції, додайте ще трохи молока і доведіть до кипіння. Знову переблендеруйте суп до однорідної консистенції. Подавайте суп гарячим з листочками базиліка та гарбузовим насінням.

Смачного!

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