Експерти розповіли, скільки тепер часу займатиме посадка на літак

У зв'язку з пандемією коронавірусу в аеропортах відтепер будуть прийматися підвищені заходи безпеки. І посадку на літак можуть збільшити до 4 годин. На це слід звернути увагу тим, хто планує по завершенню карантину відправитися у подорож.

Експерти розповіли, що відтепер посадка на літак (коли авіаперельоти повністю відновлять) займе 4 години. Пасажирів попросять приїжджати заздалегідь, щоб пройти медичний контроль та дотримуватися заходів соціального дистанціювання.

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Сама вартість авіаквитків виросте, оскільки перевізникам дозволять брати на борт не більше 66% від місткості салону, щоб люди перебували на відстані двох метрів один від одного. Причому, ці неприємні нововведення можуть зберігатися протягом 5 років.

Раніше керівники великих авіакомпаній стверджували, що якщо влада не компенсує вартість 34% непроданих квитків, то літаки нікуди не полетять. Працювати в збиток жодна компанія не має намірів.

Посадка на літак займатиме до чотирьох годин

"Якщо ми прямо з сьогоднішнього вечора почнемо масовий випуск вакцин, нам буде потрібно не менше двох років, щонайменше, щоб повернутися до того, що ми бачили до пандемії, але в реальності, це може зайняти до 5 років, – каже керуючий директор консалтингового бюро Aviation Advocacy Ендрю Чарльтон. – Буде менше польотів, менше доступних для покупки місць, ціни виростуть, умови погіршаться через необхідність носити маски та рукавички, а також дотримуватися дистанції".

Аналітик авіагалузі Кріс Тарра (Chris Tarry) вважає: якщо правило відстані у два метри між пасажирами дотримуватися неухильно, то 80% місць у салоні повинні залишатися порожніми. Ціни на квитки повинні зрости у 5 разів, щоб авіакомпанії зберігали прибуток.

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