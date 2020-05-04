На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Єгипет відкриває готелі на тлі послаблення карантину
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У Єгипті відкриють готелі для місцевих туристів за умови виконання деяких обмежень. Члени персоналу готелю кожен раз перед зміною повинні проходити тестування на коронавірус.
Обов'язковим в готелях повинен бути медпункт з лікарем-громадянином Єгипту. Також має бути виділено невелику будівлю або частину поверху, де буде створена карантинна зона в разі виявлення коронавірусу у туристів або персоналу.
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Гостям повинні постійно міряти температуру, забезпечувати їх антисептиками. Процедуру реєстрації вони будуть проходити онлайн. Працівникам готелю робитимуть тестування на коронавірус, коли вони почнуть приступати до роботи. До кінця травня готелі можуть приймати лише 25% гостей від максимальної заповнюваності. З 1 червня це число планують збільшити до 50%.
На туристичний сектор припадає 12-15% ВВП Єгипту. Його закриття через коронавірус призвело до втрат приблизно у 1 мільярд доларів в місяць.
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