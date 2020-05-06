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Коли Україна відновить міжнародне авіасполучення: пояснення МЗС

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Україне не відновить авіаперевезення влітку 2020 - фото 1
Україне не відновить авіаперевезення влітку 2020 / pixabay

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, коли Україна зможе відновити міжнародне авіасполучення. За його словами, повноцінного відновлення влітку 2020 року чекати не варто.

Глава МЗС у коментарі "Сніданку з 1+1" пояснив, що спершу в Україні відкриють внутрішнє авіасполучення (швидше за все, це станеться вже у червні), а от із міжнародним доведеться зачекати.

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"Ми дуже обережно влітку спробуємо розпочати внутрішнє авіасполучення. З міжнародним – складніше. Рішення залежатимуть не лише від нас. Скажу відразу, що протягом літа повноцінного міжнародного авіасполучення не буде", – заявив Дмитро Кулеба.

За його словами, найімовірніше міжнародне авіасполучення відновлять восени 2020-го.

"Ми очікуємо, що з вересня світ буде оговтуватися. Хоча є скептики, які вважають, що восени на світ чекає друга хвиля коронавірусу", – додав міністр.

Наразі Україна приймає лише вантажні авіаперевезення та чартери для евакуації українців.

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