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Літнє сонцестояння у Стоунхенджі вперше покажуть онлайн

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Літнє сонцестояння у Стоунхенджі - фото 1
Літнє сонцестояння у Стоунхенджі / iz

У Великобританії, як і в усьому світі, заборонили масові заходи, і британські язичники ризикували залишитися без свого улюбленого свята – літнього сонцестояння у Стоунхенджі. Але всіх врятував інтернет – світанок над стародавніми каменями вперше будуть транслювати онлайн.

У дні літнього та зимового сонцестояння біля Стоунхенджу збирається понад 10 тисяч осіб. Це рідкісна можливість підійти до пам'ятника так близько – у звичайні дні він оточений подвійною огорожею, яка забезпечує його збереження.

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"Перш ніж прийняти це рішення, ми поговорили з друїдами, язичниками і співробітниками екстрених служб. Сподіваємося, наш прямий ефір дасть людям альтернативну можливість відвідати це прекрасне місце", – кажуть в English Heritage, організації, яка відповідає за збереження пам'ятника.

Стоунхендж відкривають у знак поваги до послідовників культу друїдів, який у Великобританії визнаний офіційною релігією. "Для нас це щось на зразок Різдва для християн", – говорить старший друїд Артур Пендрагон.

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Джерело: hellogiggles
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