Літнє сонцестояння у Стоунхенджі вперше покажуть онлайн

У Великобританії, як і в усьому світі, заборонили масові заходи, і британські язичники ризикували залишитися без свого улюбленого свята – літнього сонцестояння у Стоунхенджі. Але всіх врятував інтернет – світанок над стародавніми каменями вперше будуть транслювати онлайн.

У дні літнього та зимового сонцестояння біля Стоунхенджу збирається понад 10 тисяч осіб. Це рідкісна можливість підійти до пам'ятника так близько – у звичайні дні він оточений подвійною огорожею, яка забезпечує його збереження.

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For everyone's safety and wellbeing, we've had to cancel this year's summer solstice celebrations at Stonehenge.



We know how special this occasion is to so many of you, and we'll be live streaming it for free online. pic.twitter.com/zMi0NzCmbO — English Heritage (@EnglishHeritage) May 12, 2020

"Перш ніж прийняти це рішення, ми поговорили з друїдами, язичниками і співробітниками екстрених служб. Сподіваємося, наш прямий ефір дасть людям альтернативну можливість відвідати це прекрасне місце", – кажуть в English Heritage, організації, яка відповідає за збереження пам'ятника.

Стоунхендж відкривають у знак поваги до послідовників культу друїдів, який у Великобританії визнаний офіційною релігією. "Для нас це щось на зразок Різдва для християн", – говорить старший друїд Артур Пендрагон.

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