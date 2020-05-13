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Лідер танцюючих носіїв трун зізнався, кого з футболістів мріє поховати

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Лідер танцюючих носіїв трун зізнався, кого з футболістів мріє поховати - фото 1

Бенжамін Айду, лідер ганських танцюючих трунарів, які стали особливо популярними під час пандемії коронавірусу, зізнався, кого з легенд футболу найбільше мріє провести в останню дорогу.

Так, головний трунар заявив, що всім бажає довгих і добрих років життя, але якби випав шанс вибрати, кого він хоче провести в останню дорогу, то серед них був би Роналдіньо, потім Дієго Марадона, а пізніше Ліонель Мессі.

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"Роналдіньо – гравець, який завжди мене вражав. Це було б даниною від танцюриста танцюристу, яким він був на полі", – сказав Айду.

Танцюючі носії трун – шановні люди в Гані. Місцеві жителі збираються на похорон з усіх куточків країни, одягають красивий одяг, а також наймають спеціальних танцюристів – люди вірять, що веселі похорони допомагають померлим піти у світ щасливими.

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Джерело: goal
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