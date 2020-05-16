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Літаки Airbus навчать визначати наявність вірусів у пасажирів
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Французька авіабудівна корпорація Airbus анонсувала революційне відкриття. Тепер можна буде безпомилково виявляти пасажирів, заражених будь-якими вірусами, у тому числі COVID-19. Розповідаємо, як це працюватиме.
Незабаром відпаде необхідність складного і витратного за часом тестування пасажирів перед польотом. Зараз це безконтактне вимірювання температури у всіх без винятку. А після відкриття кордонів багато країн вже пообіцяли, що впустять на свої території лише тих, хто в аеропорту вильоту або по прильоту зробив тест на коронавірус і може пред'явити негативний результат дослідження.
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Так ось, нова технологія, розроблена Airbus і Koniku Inc., може визначати наявність вірусу за запахом. Виявляється, молекули будь-яких небезпечних сполук мають свій індивідуальний запах. І фахівцям вдалося оцифрувати багато з них.
Як працює система виявлення вірусу?
У салоні літака встановлюються спеціальні датчики-вловлювачі. Їх досить багато для того, щоб покрити всі ряди від першого до останнього. Заздалегідь запрограмовані генно-модифіковані рецептори запахів, свого роду, як ніс у собаки, вловлюють і аналізують всю гаму ароматів на борту, розщеплюють їх на окремі хімічні складові. Нарешті, у разі збігу з наявними еталонними "зразками", що містяться у "червоній зоні" комп'ютерного мозку, система подає сигнал і вказує конкретне місце, звідки виходить небезпека.
Таким чином, з'явилася технологія, яка дозволяє безпомилково і практично миттєво визначити інфікованого і вжити заходів для недопущення подальшого зараження оточуючих.
Розробники вказують на ще одну корисну функціональну особливість новинки. Крім вірусу COVID-19, технологія дозволяє виявити будь-які біологічні загрози у мінімальних концентраціях, а також заборонені до провезення хімічні та вибухові речовини.
Випробування вже заплановані і відбудуться у четвертому кварталі 2020 року. Якщо вони будуть визнані успішними, авіаційний ринок чекає справжня революція: багато питань безпеки, що є каменем спотикання для аеропортів і перевізників, вирішаться раз і назавжди.
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