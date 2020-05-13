В аеропорту Гонконгу тестують систему, що вбиває віруси за 40 секунд: як це працює

Пасажирам потрібно буде не лише носити маску

Аеропорт Гонконгу тестує нові дезінфікуючі кабіни для пасажирів. Сучасні технології дозволяють знищити всі віруси, включаючи коронавірус, на шкірі всього за 40 секунд. Розповідаємо, як це відбувається та що чекає на пасажирів.

Нова технологія може стати у недалекому майбутньому загальнодоступною у всіх аеропортах світу. Вона дозволить забезпечити реальну безпеку пасажирів і зведе до нуля ризик заразитися від сусіда по кріслу.

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Отже, перш ніж процедура почнеться, пасажир пройде обов'язковий контроль температури тіла. Потім потрібно увійти у спеціальну кабіну, що нагадує контейнер. Весь процес дезінфекції займає рівно 40 секунд. За цей час спеціальним спреєм обробляється все тіло з голови до п'ят.

При цьому роздягатися не доведеться. Антимікробний спрей всередині кабіни вб'є віруси як на шкірі, так і знезаразить одяг. Досягти такого ефекту вдалося за допомогою так званих "нано-голок", технології, яка за словами експертів, використовується під час деяких косметичних процедур.

Фотокаталізатор потім руйнує всі віруси – приблизно так, як це вже застосовується на масках і обладнанні. Відзначимо, що в Гонконзі зафіксовано всього 1 041 випадок захворювання коронавірусом і чотири смертельні випадки, але аеропорт все одно вводить додаткові заходи з охорони здоров'я пасажирів і техніки безпеки.

Кожен заходитиме у спеціальну кабінку

До них належать вдосконалені методи дезінфекції, станції дезінфекції рук і роботи Whiz, які вбивають віруси, оснащені ультрафіолетовими і повітряними стерилізаторами.

Температура перевіряється безконтактно у всіх пасажирів, які прибувають у той момент, коли вони покидають салон літака. Після проходження митного та паспортного контролю вони супроводжуються співробітниками у найближчий конференц-центр Asia World Expo, де кожному видається електронна бірка і береться зразок слини. Результати тестів надсилаються протягом трьох днів.

Наразі багато аеропортів світу шукають різні способи забезпечити безпеку мандрівників, але універсальних, схоже, не існує. Так, наприклад, керівництво лондонського Хітроу визнало неможливим дотримання соціальної дистанції. Причина в величезній кількості пасажирів на кожному рейсі.

Деякі аеропорти не зможуть гарантувати дотримання соціальної дистанції

Також аеропорти можуть бути змушені зачинити бари і ресторани, а також значно скоротити місця у зонах відпочинку.

Після відкриття авіасполучення аеропортам швидше за все доведеться забезпечити носіння масок всередині терміналів. Пасажири можуть зіткнутися з чотиригодинним очікуванням, щоб піднятися у повітря, скороченим розкладом і з підвищенням цін – авіакомпанії, які дотримуються дистанційних правил, змінять свої тарифи, щоб покрити витрати через вимушене неповне завантаження.

Ну і треба бути готовими до того, що доведеться проходити передпольотний медичний огляд щоразу, коли ви захочете відправитися за кордон.

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