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Коронавірус Карантин

Єврокомісія назвала нові правила мандрів літаком після карантину

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Як зміняться правила мандрівок літаком - фото 1
Як зміняться правила мандрівок літаком

У Європейські комісії запропонували нові правила для майбутніх подорожей літаком після завершення карантину через пандемію коронавірусу. Вони торкнуться не лише авіакомпаній, а й пасажирів.

Через коронавірус у світі довелось зачинити кордони багатьох країн, тож тема мандрівок залишається під питанням ще на кілька місяців. Тож в Єврокомісії вже підготували пропозиції щодо безпечних подорожей після того, як буде скасовано карантин, а авіасполучення відновиться.

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Відповідно до документа, аеропорти та авіакомпанії повинні наголошувати на тому, щоб всі пасажири були у масках. Також планується вдосконалити всі процедури здачі багажу та реєстрації на рейси, аби уникати будь-яких черг.

Також пасажирам пропонують зменшити кількість ручної поклажі та мінімізувати будь-які переміщення салоном літаків. Це дозволить знизити рівень контактів з персоналом.

Як зміняться правила мандрівок літаком - фото 403989
Як зміняться правила мандрівок літаком

Водночас, Європейська комісія відмовилась від того, аби залишати середні місця у літаках пустими. Такий доволі суперечливий захід не найкраще сприйняли і самі мандрівники, і авіакомпанії. Річ у тому, що перевізникам довелось би збільшити ціни, а кількість дешевих перельотів зменшилася б у рази.

Наголосимо, що ці пропозиції Єврокомісії зовсім не є обов'язковими, проте створені для того, щоб допомогти урядам і компаніям сформувати основні правила перевезень.

Як зміняться правила мандрівок літаком - фото 403988
Як зміняться правила мандрівок літаком

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Джерело: iod.media
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