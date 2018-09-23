Літак Air France здуло вітром з посадкової смуги в Англії: епічне відео

Очевидець зняв вражаюче відео невдалої спроби приземлення літака Airbus в Бірмінгемі.

Оператор, який знімав відео в аеропорту Бірмінгема (Велика Британія), зазначив, що, крім сили, вітер відрізнявся ще і складним поєднанням напрямків: прямий зустрічний і одночасно бічний з хвостовим компонентом. Швидкість вітру досягала 70 кілометрів на годину

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Напис на відео пояснює, що це вина шторму Алі, який вразив Ірландію й Англію 19 вересня. Пориви вітру досягали 100 км на годину, дороги були перекриті поваленими деревами, тисячі будинків залишилися без електрики, в Шотландії закрилися школи. У Північній Ірландії загинуло двоє людей.

Розмістивши відео у своєму акаунті flugsnug на Youtube 20 вересня, оператор з Бірмінгема прокоментував, що це перший випадок у його практиці, коли пориви вітру знесли камеру та перекинули штатив. Не дивно, що капітан французького літака не зміг посадити його з першої спроби.

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