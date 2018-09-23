На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Літак Air France здуло вітром з посадкової смуги в Англії: епічне відео
-
- 30
Очевидець зняв вражаюче відео невдалої спроби приземлення літака Airbus в Бірмінгемі.
Оператор, який знімав відео в аеропорту Бірмінгема (Велика Британія), зазначив, що, крім сили, вітер відрізнявся ще і складним поєднанням напрямків: прямий зустрічний і одночасно бічний з хвостовим компонентом. Швидкість вітру досягала 70 кілометрів на годину
І ще: Дівчата-пілоти зі Швеції підкорили мережу
Напис на відео пояснює, що це вина шторму Алі, який вразив Ірландію й Англію 19 вересня. Пориви вітру досягали 100 км на годину, дороги були перекриті поваленими деревами, тисячі будинків залишилися без електрики, в Шотландії закрилися школи. У Північній Ірландії загинуло двоє людей.
Розмістивши відео у своєму акаунті flugsnug на Youtube 20 вересня, оператор з Бірмінгема прокоментував, що це перший випадок у його практиці, коли пориви вітру знесли камеру та перекинули штатив. Не дивно, що капітан французького літака не зміг посадити його з першої спроби.
Читайте також: В Україну заходить новий лоукостер
-
19:51Спокуслива Моніка Беллуччі знову знялася для глянцю
-
19:23Найпоширеніші захворювання офісних працівників
-
18:47Mozilla представила браузер Firefox Reality для окулярів і шоломів віртуальної реальності
-
18:23Науковці пояснили, як конкуренція впливає на колектив
-
17:54Літак Air France здуло вітром з посадкової смуги в Англії: епічне відео
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:22Renault EZ-Pro – безпілотник, що доставляє товари
-
17:00Гаряча мандрівниця Сара Андервуд, яка спокусливим тілом привертає увагу до природних чудес
-
16:50Хоакін Фенікс в образі нового Джокера: перші фото
-
16:27Хаскі з надздібностями розвеселив мережу
-
15:55Який вигляд мала Камерон Діас у ранніх 90-х
-
15:29Porsche прощається з дизельними двигунами
-
14:52Як Келлі Гейл готується до шоу Victoria's Secret
-
14:27У США хочуть ускладнити умови видач віз та грін-карт
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
13:55Тім Кук пояснив, чому iPhone такі дорогі
-
13:26Спокуслива Соня Плакидюк розбурхала фанатів
-
12:55У NASA показали скупчення галактик
-
12:26Ангел Victoria's Secret розхвилювала яскравим образом
-
12:15Надто вульгарна Настя Каменських знову розгнівала своїх підписників
-
11:52Астронавт показав Європу з космосу: фотофакт
-
11:27Як тренувати мозок: прості поради
-
10:55Без білизни: Ратажковскі показала звабливе фото у Мілані
-
10:28Пейзажі в об'єктиві Джеймса Бейкені: вражаючі фото
-
09:55Вечірка вдалась: Ріта Ора випустила кліп Let You Love Me
-
19:23Найпоширеніші захворювання офісних працівників
-
17:00Гаряча мандрівниця Сара Андервуд, яка спокусливим тілом привертає увагу до природних чудес
-
14:27У США хочуть ускладнити умови видач віз та грін-карт
-
12:15Надто вульгарна Настя Каменських знову розгнівала своїх підписників
-
09:31Рятувальники попереджають про погіршення погоди
- 22 вересня
-
21:19Медики розповіли, з чим не варто поєднувати хліб
-
16:57Прості способи прибрати зайві калорії з раціону
-
13:50Голлівудський актор став професором українського університету
-
10:55Настю Каменських звинуватили у плагіаті: промовисте порівняння
-
08:15Як сила людської руки змінилась за тисячоліття: гострі ілюстрації
- 21 вересня
-
21:50З'явився перший українець, який відвідав усі країни світу
-
19:00Ракета з 60-х: українських військових нарешті озброять "Осколами"
-
17:20Осіннє рівнодення 2018: дата, прикмети і заборони в цей день
-
14:56МакГрегор і Нурмагомедов влаштували справжнє шоу перед боєм
-
12:52Медики назвали головний секрет довголіття
-
10:3017-річна Дарина Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо: фото красуні
-
08:56У ДСНС оголосили попередження для українців
- 20 вересня
-
21:48Серіал Школа: Недитячі ігри 20 серія – дивитися онлайн 2 сезон
-
19:10Найкращі фільми в історії: який кіношедевр вийшов у рік твого народження
-
15:00Форум видавців 2018 у Львові: 5 цікавих книг, які варто купити
-
12:00Чоловіча мода осінь-зима 2018: головні тренди
-
07:00Всесвітній день без автомобіля – чому важливо залишити авто в гаражі
- 19 вересня
-
21:48Шахтар – Хоффенхайм: відео голів матчу Ліги чемпіонів
-
19:00Міс Україна 2018: учасниці, які поборються за титул головної красуні
-
16:46Всі жінки відьми: як змінилися зірки серіалу за 20 років