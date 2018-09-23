Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Літак Air France здуло вітром з посадкової смуги в Англії: епічне відео

  • 30
Гігантський літак знесло зі зльотної смуги - фото 1
Гігантський літак знесло зі зльотної смуги / ryankeahey

Очевидець зняв вражаюче відео невдалої спроби приземлення літака Airbus в Бірмінгемі.

Оператор, який знімав відео в аеропорту Бірмінгема (Велика Британія), зазначив, що, крім сили, вітер відрізнявся ще і складним поєднанням напрямків: прямий зустрічний і одночасно бічний з хвостовим компонентом. Швидкість вітру досягала 70 кілометрів на годину

І ще: Дівчата-пілоти зі Швеції підкорили мережу

Напис на відео пояснює, що це вина шторму Алі, який вразив Ірландію й Англію 19 вересня. Пориви вітру досягали 100 км на годину, дороги були перекриті поваленими деревами, тисячі будинків залишилися без електрики, в Шотландії закрилися школи. У Північній Ірландії загинуло двоє людей.

Розмістивши відео у своєму акаунті flugsnug на Youtube 20 вересня, оператор з Бірмінгема прокоментував, що це перший випадок у його практиці, коли пориви вітру знесли камеру та перекинули штатив. Не дивно, що капітан французького літака не зміг посадити його з першої спроби.

Читайте також: В Україну заходить новий лоукостер

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі фільми в історії: який кіношедевр вийшов у рік твого народження
  • 19:10, 20 вересня
  • 1145
Чоловіча мода осінь-зима 2018: головні тренди
  • 12:00, 20 вересня
  • 755
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 545214
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авіація