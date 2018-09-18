Дівчата-пілоти зі Швеції підкорили мережу

Давайте познайомимося з цими красунями-пілотами / straitstimes

Ці привабливі дівчата обрали для себе нестандартну професію.

Швеція може похвалитися якщо не найбільшою кількістю жінок-пілотів, то, принаймні, найбільшою кількістю відомих пілотів прекрасної статі.

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Відразу кілька дівчат-пілотів зі Швеції стали досить популярними в Інстаграмі, де за їх життям стежать десятки і навіть сотні тисяч шанувальників. Давайте познайомимося з цими красунями, які люблять свою роботу, подорожі і спорт.

Дівчата-пілоти зі Швеції підкорили мережу

Дівчата-пілоти зі Швеції підкорили мережу

Дівчата-пілоти зі Швеції підкорили мережу

Дівчата-пілоти зі Швеції підкорили мережу

Дівчата-пілоти зі Швеції підкорили мережу

Дівчата-пілоти зі Швеції підкорили мережу

Дівчата-пілоти зі Швеції підкорили мережу

Дівчата-пілоти зі Швеції підкорили мережу

Дівчата-пілоти зі Швеції підкорили мережу

Дівчата-пілоти зі Швеції підкорили мережу

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