В Україну заходить новий лоукостер

Європейська бюджетна авіакомпанія, назва якої не афішується до закінчення процедури реєстрації представництва в Україні, буде базуватися в міжнародному аеропорту "Херсон".

За попередніми даними, перевізник почне роботу у 2019 році.

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"Слоти плануються вже на весну-літо. За напрямками вони планують Польщу, Австрію, Німеччину", – повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Він зазначив, що українське законодавство передбачає, що авіакомпанія, що здійснює перельоти всередині країни, повинна мати аеропорт базування в Україні.

Назва лоукостера поки не називається

"У них буде своє представництво в Україні. Вони вибрали Херсон. В Україну вони ще не літали, перельоти здійснюватимуться за цінами лоукостера", – повідомив заступник міністра.

Назви авіакомпанії Юрій Лавренюк не уточнив.

"Ми хочемо зробити регулярні рейси з Херсона авіакомпанії, у якої є бажання працювати в Україні, і ми говоримо не про Ryanair, і не про Eurowings. Ми говоримо про компанію, яка реєструє своє представництво в Україні. Ця європейська авіакомпанія, що володіє шістьма бортами, хоче зайти на внутрішні перельоти і рейси в країни ЄС в тому числі", – уточнив Лавренюк.

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