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Лисячі очі: новий тренд захопив жінок
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У Великобританії жінки масово звертаються до косметологічних клінік з проханням змінити їм форму очей. Британки хочуть отримати знамениті "лисячі очі".
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Жінки хочуть мати форму очей, як у супермоделі Белли Хадід і відомої телеперсони Кендалл Дженнер, розповіла засновниця лондонського салону SAS Aesthetics Махсом Салек. Така операція обійдеться красуням в 500 фунтів стерлінгів.
Сама процедура займає близько пів години. Спеціаліст піднімає брови і зовнішні куточки очей за допомогою розчинної нитки. Таким чином і виходять "лисячі очі".
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