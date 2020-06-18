Лисячі очі: новий тренд захопив жінок

У Великобританії жінки масово звертаються до косметологічних клінік з проханням змінити їм форму очей. Британки хочуть отримати знамениті "лисячі очі".

Кількість записів на сеанси після зняття в країні карантинних обмежень збільшилася в 15 разів!

І ще: Блогерка розрила секрет формочки для льоду (відео)

Жінки хочуть мати форму очей, як у супермоделі Белли Хадід і відомої телеперсони Кендалл Дженнер, розповіла засновниця лондонського салону SAS Aesthetics Махсом Салек. Така операція обійдеться красуням в 500 фунтів стерлінгів.

Белла Хадід

Сама процедура займає близько пів години. Спеціаліст піднімає брови і зовнішні куточки очей за допомогою розчинної нитки. Таким чином і виходять "лисячі очі".

Це цікаво: Як змінилася брюнетка з найкрасивішими у світі очима Адріана Ліма: фото 18+