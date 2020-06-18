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Лисячі очі: новий тренд захопив жінок

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Тренд 2020 - фото 1
Тренд 2020 / youtube

У Великобританії жінки масово звертаються до косметологічних клінік з проханням змінити їм форму очей. Британки хочуть отримати знамениті "лисячі очі".

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Жінки хочуть мати форму очей, як у супермоделі Белли Хадід і відомої телеперсони Кендалл Дженнер, розповіла засновниця лондонського салону SAS Aesthetics Махсом Салек. Така операція обійдеться красуням в 500 фунтів стерлінгів.

Белла Хадід - фото 410858
Белла Хадід

Сама процедура займає близько пів години. Спеціаліст піднімає брови і зовнішні куточки очей за допомогою розчинної нитки. Таким чином і виходять "лисячі очі".

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Лисячі очі: новий тренд захопив жінок - фото 410857

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Джерело: dailymail
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