Блогерка розрила секрет формочки для льоду (відео)

Дівчина показала, як правильно використовували форми для льоду, і більшість людей навіть не думали про це!

Тіктокерка з ніком brittnaenae активно ділиться з фанатами роликами про макіяж та своє життя, але найбільш популярним став лайфхак з формочками для льоду. Виявилось, що чимало людей навіть не підозрювали, як правильно набирати воду для цього.

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А от блогерка показала формочку та місце, куди варто лити воду, щоб нічого не розливалось і не бризкало у всі сторони. Здається, це ще одна річ, якою більшість користувачів користувались весь час не так, як задумано.

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