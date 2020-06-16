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Блогерка розрила секрет формочки для льоду (відео)

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Як користуватись формами для льоду - фото 1
Як користуватись формами для льоду

Дівчина показала, як правильно використовували форми для льоду, і більшість людей навіть не думали про це!

Тіктокерка з ніком brittnaenae активно ділиться з фанатами роликами про макіяж та своє життя, але найбільш популярним став лайфхак з формочками для льоду. Виявилось, що чимало людей навіть не підозрювали, як правильно набирати воду для цього.

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А от блогерка показала формочку та місце, куди варто лити воду, щоб нічого не розливалось і не бризкало у всі сторони. Здається, це ще одна річ, якою більшість користувачів користувались весь час не так, як задумано.

@4jmjcbitxh

someone validate me plz ##learnontiktok ##favoritememories

♬ original sound - 4jmjcbitxh

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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