Кім Кардашян розбурхала Instagram своїм тілом

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян влаштувала нове обговорення серед фанатів.

37-річна американська модель та акторка Кім Кардашян активно веде свій профіль на платформі Instagram, де за нею стежать більш як 117 млн користувачів! Там дружина Каньє Веста та матір трьох дітей ділиться знімками своїх буднів, відпочинку та рекламою власних проектів.

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Нещодавно Кім показала своє тіло у купальнику, викликавши не лише захват, а й стривожені коментарі. Фани відзначили, що модель надто швидко схудла і популяризує анорексію. А як вважаєте ви?

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