Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання

Кім Кардашян розбурхала Instagram своїм тілом

  • 22
Кім Кардашян у бікіні - фото 1
Кім Кардашян у бікіні / instagram.com/kimkardashian

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян влаштувала нове обговорення серед фанатів.

37-річна американська модель та акторка Кім Кардашян активно веде свій профіль на платформі Instagram, де за нею стежать більш як 117 млн користувачів! Там дружина Каньє Веста та матір трьох дітей ділиться знімками своїх буднів, відпочинку та рекламою власних проектів.

І ще: Дивне тіло: фанати не оцінили Кім Кардашян у купальнику

Нещодавно Кім показала своє тіло у купальнику, викликавши не лише захват, а й стривожені коментарі. Фани відзначили, що модель надто швидко схудла і популяризує анорексію. А як вважаєте ви?

Читайте також: Дофоткалась: лікар заборонив Кім Кардашян робити селфі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Зорі прозорі: Олег Винник поставив своїх вовчиць перед складним вибором
  • 12:00, 09 вересня
  • 1339
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
  • 15:00, 31 серпня
  • 5231
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 494896
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз