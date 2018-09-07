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Дофоткалась: лікар заборонив Кім Кардашян робити селфі
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Фанати Кім Кардашян, будьте готові до того, що скоро ви не побачите нових гарячих селфі Instagram-королеви. Її лікар заборонив робити селфі, і ось чому.
Оскільки Кім пошкодила зап'ястя, лікарі порадили їй мінімізувати навантаження на руку. Про це вона розповіла в ефірі реаліті-шоу "Сімейство Кардашян".
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У мене болить рука. Я забула свій бандаж. Лікар каже, що я можу тримати телефон тільки так, щоб не навантажувати зап'ястя, – пояснює Кім своїй мамі Кріс Дженнер.
Звичайно ж, нормальне селфі в такому положенні не зробиш. Але Кім не була б королевою селфі, якби не знайшла вихід з цієї, здавалося б, безнадійної ситуації. Кардашян підшукала для себе селфі-асистента Паксі, яка допомагає їй робити знімки, поки її власні руки відпочивають. Формально вимоги лікарів дотримані і селфі зроблені.
Кріс Дженнер така ідея сподобалася. За її словами, так і зап'ястя в безпеці, і соціальні мережі не страждають від відсутності Кім. "Я безумовно переманю Паксі та попрошу бути моїм селфі-асистентом", – говорить Кріс.
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