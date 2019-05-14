Лиса Дейенеріс: Емілія Кларк здивувала новим фото

Зірка Гри престолів Емілія Кларк шокувала прихильників новим фото зі зйомок серіалу. Здається, 6 серія 8 сезону буде не менш інтригуючою!

32-річна британська акторка Емілія Кларк не залишається осторонь виходу шалено популярного серіалу "Гра престолів", у якому зіграла одну з головний ролей. У понеділок, 13 травня, вийшла передостання фінального сезону, яка викликала шквал коментарів.

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Далеко не всі у захваті від поведінки героїні Дейенеріс у виконанні Емілії. Однак зірка доволі добре реагує на критику, а також інтригує фанатів. Недавнє фото Кларк показало "Матір Драконів" з зовсім нового ракурсу – лисого.

"Ось, що потрібно не лише для зйомок 5 епізоду, а й для перегляду!", – відзначила вона у коментарях.

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