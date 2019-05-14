Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Лиса Дейенеріс: Емілія Кларк здивувала новим фото

  • 125
Лиса Емілія Кларк шокувала фанатів - фото 1
Лиса Емілія Кларк шокувала фанатів

Зірка Гри престолів Емілія Кларк шокувала прихильників новим фото зі зйомок серіалу. Здається, 6 серія 8 сезону буде не менш інтригуючою!

32-річна британська акторка Емілія Кларк не залишається осторонь виходу шалено популярного серіалу "Гра престолів", у якому зіграла одну з головний ролей. У понеділок, 13 травня, вийшла передостання фінального сезону, яка викликала шквал коментарів.

І ще: Гра престолів 8: Ліна Хіді поділилась враженнями від 5 серії

Далеко не всі у захваті від поведінки героїні Дейенеріс у виконанні Емілії. Однак зірка доволі добре реагує на критику, а також інтригує фанатів. Недавнє фото Кларк показало "Матір Драконів" з зовсім нового ракурсу – лисого.

"Ось, що потрібно не лише для зйомок 5 епізоду, а й для перегляду!", – відзначила вона у коментарях.

Це цікаво: Гра престолів 8: фанати побачили новий ляп (фотофакт)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Форсаж через 18 років: як змінилися актори улюбленого фільму
  • 13 травня, 18:21
  • 1002
Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
  • 14 травня, 12:23
  • 262
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1469272
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Гра престолів