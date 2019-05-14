Гра престолів 8: Ліна Хіді поділилась враженнями від 5 серії

Зірка Гри престолів Ліна Хіді, яка грає Серсею Ланністер, розповіла про свої емоції щодо передостанньої серії фінального сезону серіалу. Обережно, тут спойлери!

45-річна англійська акторка Ліна Хіді розповіла про те, як події 5 серії 8 сезону Гри престолів вплинули на її героїню в серіалі, а також, що ж Серсея насправді відчувала.

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Обережно, далі значні спойлери! Якщо ви ще не переглянули нову серію, Радіо МАКСИМУМ не рекомендує читати далі!

Хіді почала з ситуації, яка склалась навколо Серсі на старт 8 сезону.

"Вона починає фінальний сезон у павутині, яку сама ж створила. Це нормально для Серсеї. Вона у відчаї. Все, що з нею трапилось до цього, раптово стало значно реальнішим. Вона втрачає контроль над ситуацією, адже знищила все: альянси, зв'язки та кохання. Їй завжди судилося залишитись одною. До останньої хвилини вона заперечує все, що відбувається навколо", – ділиться Ліна.

Акторка пояснила, що спершу була не у захваті від того, як загине її персонаж. Вона б хотіла, щоб Серсея загинула у бою. Але після розмов з Ніколаєм Костер-Валдау вона все ж змирилась з таким фіналом.

"Чим більше ми обговорювали це, тим більше я розуміла, що це ідеальний кінець. Вони прибули у цей світ разом та разом його покинули. Важливо, що у Джеймі був шанс стати вільним – просто обрати Брієнну, відмовившись від Серсеї. Найбільший сюрприз у тому, що він повернувся до неї. Серсі розуміє, як сильно він любить її, а вона його. Це найсправжніші відчуття, які коли-небудь були у них. Вони створені один для одного. Ймовірно, вона вперше відчула спокій", – підсумувала Хіді.

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