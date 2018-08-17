Ліричні пісні Кузьми Скрябіна, які зворушать вас до сліз

17 серпня Андрій Кузьменко, більше відомий як Кузьма Скрябін, відзначив би своє 50-річчя. І хоча його немає з нами, його пісні ми любимо досі. Нумо разом слухати та співати улюблені ліричні хіти Скрябіна про кохання, дружбу та життя!

Андрій Кузьменко запам'ятався нам широкою усмішкою та вдалими жартами. Однак у репертурі Скрябіна були не тільки веселі пісні, а й надзвичайно зворушливі.

Найкращі пісні Скрябіна про любов

Зізнайтеся, скільки разів ви плакали під проникливу "Мам", танцювали під "Останній раз" чи перебирали в пам'яті "Старі фотографії"? А ще "Говорили і курили" та "бісилися, пили вино і любили"? Пісні Кузьми Скрябіна про кохання та дружбу зворушать вас до сліз...

Згадуючи Кузьму Скрябіна: Цитати добряка, які влучать у саме серце

Наш Перший Медляк

Квінти

Шампанські Очі

Спи собі сама

Скрябін та Ірина Білик – Мовчати

Місця Щасливих Людей

Остання сигарета

Притулися

Тримай її за руку

Пісні Кузьми про сім'ю та дружбу

Мам

Лист до Друга

Старі фотографії

Випускний

Загублені діти

Шукав свій дім

Добряк

Нам бракує тебе, Добряк! Сподіваємося, Тобі там добре...

Пусти мене

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