Тест: Як добре ти знаєш хіти Скрябіна?

17 серпня нашому улюбленому Кузьмі Скрябіну виповнилося б 50. І хоча Андрій вже не з нами, він залишив нам десятки улюблених пісень у плейлисті. Перевір, чи добре ти знаєш хіти Скрябіна, у нашому тесті!

Усі ми плакали під проникливу "Мам", танцювали під "Останній раз" та не раз перебирали в пам'яті "Старі фотографії". А ще "Говорили і курили" та "бісилися, пили вино і любили"...

Пісні Кузьми Скрябіна, здається, знає кожен. Але наскільки добре?

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Пройди наш тест про Скрябіна та перевір себе на знання улюблених хітів! Тобі потрібно вгадати пісню Кузьми за кількома рядками. Успіху!

Не забудь поділитися своїми результатами!

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