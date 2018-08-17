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Тест: Як добре ти знаєш хіти Скрябіна?

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Пройди тест на знання хітів Скрябіна! - фото 1
Пройди тест на знання хітів Скрябіна!

17 серпня нашому улюбленому Кузьмі Скрябіну виповнилося б 50. І хоча Андрій вже не з нами, він залишив нам десятки улюблених пісень у плейлисті. Перевір, чи добре ти знаєш хіти Скрябіна, у нашому тесті!

Усі ми плакали під проникливу "Мам", танцювали під "Останній раз" та не раз перебирали в пам'яті "Старі фотографії". А ще "Говорили і курили" та "бісилися, пили вино і любили"...

Пісні Кузьми Скрябіна, здається, знає кожен. Але наскільки добре?

Згадуючи Добряка: Цитати Кузьми Скрябіна, які не залишать вас байдужими

Пройди наш тест про Скрябіна та перевір себе на знання улюблених хітів! Тобі потрібно вгадати пісню Кузьми за кількома рядками. Успіху!

Не забудь поділитися своїми результатами!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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