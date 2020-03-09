Шевченко чи ні? Впізнай рядки Кобзаря у цікавому тесті

9 березня народився Кобзар, один з найвідоміших українських письменників, Тарас Шевченко! З цієї нагоди приготували для тебе кілька питань, які допоможуть визначити, наскільки добре ти знаєш його творчість. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

У всьому світі 9 та 10 березня – це Шевченківські дні! Українська діаспора закордоном не забуває вшанувати пам'ять поета, адже навіть ЮНЕСКО внесла день народження Тараса Шевченка до календаря знаменних і пам'ятних дат для відзначення в усьому світі!

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Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

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