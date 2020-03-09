На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Шевченко чи ні? Впізнай рядки Кобзаря у цікавому тесті
-
- 230
9 березня народився Кобзар, один з найвідоміших українських письменників, Тарас Шевченко! З цієї нагоди приготували для тебе кілька питань, які допоможуть визначити, наскільки добре ти знаєш його творчість. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!
У всьому світі 9 та 10 березня – це Шевченківські дні! Українська діаспора закордоном не забуває вшанувати пам'ять поета, адже навіть ЮНЕСКО внесла день народження Тараса Шевченка до календаря знаменних і пам'ятних дат для відзначення в усьому світі!
І ще: ТЕСТ: Який вірш Лесі Українки про тебе
Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!
Якщо тест не відображається, перезавантажте сторінку!
До теми: ТЕСТ: Вгадай алкогольний коктейль за рецептом
-
15:42Дружина екскапітана Динамо станцювала в одній білизні разом з подругами
-
15:34Американці зізнались, скільки витратили на п'яні покупки
-
15:17Автор Чорнобиля створить серіал по грі The Last of Us
-
14:55Третій день: трейлер мінісеріалу з Джудом Лоу
-
14:40Модний бренд США зняв рекламну кампанію весняної колекції у Кременчуці
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:31Дієтологи розповіли, як схуднути, змінивши сніданок
-
14:24Найкрасивіша дівчина світу показала пікантні фото без білизни (18+)
-
14:12Потап похизувався дружиною, поділившись спокусливим фото Каменських
-
14:03Почерк Тараса Шевченка: шрифт, яким писав поет
-
13:53Так виглядає розчарування: хлопець хотів спекти торт, а став зіркою Reddit
-
13:39Зірка боїв WWE знялася топлес: відверті фото (18+)
-
13:24Три ранкові помилки, через які з'являється зайва вага
-
13:13Ліндеманн відзначився зухвалою витівкою у Чорнобилі, порушивши заборони Зони відчуження
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:52Зваблива Демі Роуз у відвертому купальнику Playboy
-
12:35Кріштіану Роналду привітався з уявними уболівальниками перед матчем: кумедне відео
-
12:19Гороскоп на тиждень: прогноз для знаків Зодіаку за фільмом Назад у майбутнє
-
12:00Шевченко чи ні? Впізнай рядки Кобзаря у цікавому тесті
-
11:50Голос країни 2020: хто покинув шоу після вокальних боїв 10 сезону
-
11:37Заповіт Шевченка: текст, аналіз та пісня "Як умру то поховайте"
-
11:28Дієтологи назвали п'ять причин починати ранок з вівсянки
-
10:48У мережі показали, як в одному з затоплених дворів Києва плавають машини: шокуючі фото
-
10:22Тіна Кароль підкорила шанувальників ніжним образом з глибоким декольте: ефектні кадри
-
09:53Кріштіану Роналду зіграв 1000-й матч у своїй кар'єрі
-
14:03Почерк Тараса Шевченка: шрифт, яким писав поет
-
12:00Шевченко чи ні? Впізнай рядки Кобзаря у цікавому тесті
-
09:25Голос країни 10 сезон 8 випуск: як пройшли вокальні бої учасників
-
07:28Погода в Україні 9 березня: у яких областях очікувати на дощ
- 08 березня
-
21:45Дівчина тижня: відверта порнозірка Лейсі Леннон, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
-
18:48У мережі згадали найшвидший гол в історії Ліги чемпіонів: відеофакт
-
16:50Модні чоловічі кросівки: ТОП 5 трендів сезону весна-літо 2020 (фото)
-
13:26Свіжі популярні пісні березня: плейлист нової музики весни
-
11:29Коли намагаєшся не торкатись обличчя: відео, яке зрозуміють всі
-
08:31Що приготувати на 8 березня: найкращі рецепти
- 07 березня
-
21:49Давай уже без трусів: сексуальна Леся Нікітюк роздягнулась на камеру
-
18:22ТОП-10 революційних технологій 2020 року
-
14:17Дослідники: у давнину Землю повністю покривав океан
-
12:16Як правильно продезінфікувати смартфон
-
08:17Погода в Україні 7-8 березня: прогноз на вихідні
- 06 березня
-
21:53Українці визначили головні задачі чоловіків і жінок: опитування
-
19:45Як вітатися безпечно: Уляна Супрун дала кілька корисних порад
-
16:03Гігантські бетонні підсніжники на Майдані Незалежності висміяли у фотожабах
-
12:14Який телефон подарувати мамі на 8 березня: огляд 8 найкращих моделей на ринку
-
10:15Ці серіали кожна жінка повинна подивитись хоч раз у житті: ТОП 10
-
07:59У NASA показали вражаючу панораму Марса: відео
- 05 березня
-
21:53Що не слід робити перед сном, аби не зіпсувати собі ранок
-
19:43С*ка – не синонім слова жінка: Оксфордські словники звинуватили у сексизмі
-
16:218 березня в Україні: де провести незабутні вихідні
-
12:43З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей