Лікарка розповіла, чого не варто робити відразу ж після пробудження

Лікарка та телеведуча з Великої Британії Міріам Стоппард розповіла, чого не варто робити відразу ж після пробудження. На її думку, одна з найнебезпечніших дій, яку виконують більшість людей зранку, – активне виконання фізичних вправ. Але не лише на це вона звернула увагу.

В інтерв'ю виданню The Mirror лікарка назвала 3 небезпечні дії, які виконуються вранці після пробудження.

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Зокрема, вона закликала не виконувати інтенсивну зарядку щойно піднявшись з ліжка. Стоппард пояснила, що активні фізичні дії можуть бути небезпечними, якщо людина не відійшла повністю від сну. У таких обставинах тіло не розтягується через зневоднення, що виникає за ніч.

"Необережні рухи відразу після пробудження можуть привести навіть до зміщення хребців", – попередила вона.

Ще одна не менш небезпечна ранкова звичка – пиття апельсинового соку. Міріам Стоппард зауважила: склянка такого соку, що випивається відразу після сну, сприяє різкому підвищенню рівня цукру в крові. Експертка пояснила це тим, що в організмі, який ледь прокинувся, ще не до кінця функціонує необхідне виділення інсуліну. Тож різкі стрибки цукру в крові негативно впливає на функції метаболізму та сприяють розвитку багатьох порушень.



Лікарка не рекомендує починати ранок з апельсинового соку

Інша небезпечна дія вранці – вживання кави.

"Чашка кави, випита натщесерце, підвищує рівень цукру в крові у півтора раза", – наголосила Міріам Стоппард.

Тож спробуйте уникати цих помилок, щоб не погіршити своє самопочуття з самого ранку.

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