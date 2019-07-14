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Ці бутерброди з'їдають за 1 хвилину: крутий рецепт

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Рецепт бутербродів - фото 1
Рецепт бутербродів / zakuskidoma

Ділимося рецептом найулюбленішою закуски: це бутерброди в духовці. Їх готують і на сніданок, і на природу з собою, і на роботу, а за святковим столом вони з'їдаються першими!

Хліб для цих бутербродів підійде будь-який. Для начинки беремо найулюбленішу напівкопчену ковбасу і тремо її на крупній тертці, так само робимо і з сиром.

І ще: Найледачіші вареники з начинкою: простий рецепт

Складові:

  • 1 батон
  • 200 г напівкопченої ковбаси
  • 250 г твердого сиру
  • 2 помідори
  • 2 зубчики часнику
  • зелень

Ці бутерброди з'їдають за 1 хвилину: крутий рецепт - фото 340804

Ці бутерброди з'їдають за 1 хвилину: крутий рецепт - фото 340805

Як приготувати супер бутерброди:

  1. Дуже важливо взяти для цих бутербродів соковиті помідори, ріжемо їх невеликим кубиком, намагаючись зберегти весь сік. Обов'язково зелень, петрушка, ріжемо дрібно.
  2. Для пікантності додаємо кілька зубчиків часнику, видавленого через прес. Все ретельно перемішуємо. Дуже багато додаємо на цьому етапі майонезу, так начинка виходить більш соковита і ніжна.
  3. Тепер всю начинку розподіляємо на шматочки хліба.
  4. Ці бутерброди вже можна їсти, але набагато смачніше їх запекти. Відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів на 20-25 хвилин.
  5. Виходять дуже апетитні, пікантні бутерброди з хрусткою скоринкою хліба знизу і зі смачною начинкою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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