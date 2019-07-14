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Прості лайфхаки, які допоможуть вам приготувати ідеальну картоплю
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Усі ми любимо страви з картоплі. Смажена, варена чи запечена – у будь-якому вигляді картопля смачна, а головне – приготувати її дуже легко. Зібрали для вас корисні кулінарні лайфхаки: дізнайтеся, як швидко почистити картоплю, врятувати з її допомогою пересолений суп і зробити вафлі із залишків пюре!
1. Приготуйте картоплю в мікрохвильовці, щоб заощадити час
Помийте картоплини і проткніть кожну 5-6 разів виделкою. Покладіть на тарілку і відправте в мікрохвильовку. Залежно від розміру картоплі встановіть час приготування. Картопля середньої величини готується 5 хвилин, дві бульби – 10 хвилин, чотири – 15 хвилин.
Вийміть картоплю з мікрохвильовки, розріжте її і додайте улюблену начинку: масло, зелень, сир, сметану, бекон. Вуаля!
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2. Проведіть ножем по картоплі перед варінням, щоб потім швидко почистити її
Вимийте картоплю і проведіть по ній ножем по колу. Коли картопля звариться й охолоне, зніміть шкірку. Вийде набагато швидше, ніж чистити ножем до варіння.
3. Врятуйте пересолений суп завдяки картоплі
Покладіть нарізану картоплину в пересолений суп і залиште на повільному вогні на 10 хвилин. Картопля вбере зайву сіль, і ваш суп буде врятований.
4. Перетворіть воду, що залишилася після варіння картоплі, в підливку
Змішайте бульйон, трохи води, що залишилася після варіння картоплі, сіль і перець. Додайте півложки кукурудзяного крохмалю, щоб зробити підливу густішою.
5. Зробіть пюре ароматним з вершками і зеленню
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі;
- вершки;
- 3 чайні ложки розтопленого вершкового масла;
- 3 чайні ложки оливкової олії;
- 2 зубчики часнику;
- гілочка розмарину;
- гілочка шавлії;
- гілочка чебрецю.
Рецепт приготування
Почистіть і наріжте картоплю. Викладіть її в каструлю. Залийте вершками (вони повинні покривати картоплю), додайте оливкову олію і масло, шавлію, часник, розмарин і чебрець. Готуйте приблизно 20 хвилин на середньому вогні, поки картопля не стане м'якою.
Злийте рідину в окрему миску. Розімніть картоплю, додаючи туди відвар, що залишився, до потрібної консистенції, посоліть і поперчіть. Пюре готове.
6. Використовуйте залишки картопляного пюре для приготування інших страв
Картопляні вафлі
Інгредієнти:
- 2 склянки холодного картопляного пюре;
- ¼ склянки борошна;
- 2 великих яйця;
- ½ склянки тертого сиру чеддер;
- 1 столова ложка подрібненої зеленої цибулі.
Рецепт приготування
Змішайте картопляне пюре, борошно і яйця у великій мисці. Додайте сир і зелену цибулю. Змастіть вафельницю олією і ввімкніть її на повну потужність. Щоб зробити одну середню вафлю, покладіть ½ склянки тіста в центр вафельниці і закрийте її. Готуйте, поки вафлі не підрум'яняться.
Щоб зробити міні-вафлі, смажте по ¼ склянки тіста.
7. Приготуйте картоплю незвичайним способом
Гарячий бутерброд з картоплею
Інгредієнти:
- 2-3 смужки бекону;
- 1 картоплина;
- 2 столові ложки сметани;
- сир чеддер;
- зелена цибуля;
- 2 шматочки хліба;
- вершкове масло;
- рослинна олія;
- часниковий порошок;
- сіль і перець за смаком.
Рецепт приготування
Налийте в сковорідку середнього розміру рослинну олію так, щоб вона майже покривала дно. Поставте її на середній вогонь.
Наріжте картоплину на 4-5 рівних скибочок. Підсмажте на сковороді, поки вони не стануть рум'яними і хрусткими. Злегка посоліть і поперчіть їх і посипте часниковим порошком. Не соліть багато: в бутерброді буде ще бекон. Підсмажте його на середньому вогні, використовуючи іншу сковороду.
Наріжте хліб і намастіть зовнішню частину кожного шматочка вершковим маслом. Внутрішню частину змастіть однією чайною ложкою сметани, покладіть по скибочці сиру. Коли картопля і бекон приготуються, загорніть їх в паперові рушники. Викладіть картоплю на хліб, додайте ще трохи сметани, потім бекон і нарізану зелену цибулю. Покладіть ще один шматочок сиру і закрийте шматочком хліба.
Смажте сендвіч на сковороді з двох сторін, поки хліб не підрум'яниться. Смачного!
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