Прості лайфхаки, які допоможуть вам приготувати ідеальну картоплю

Усі ми любимо страви з картоплі. Смажена, варена чи запечена – у будь-якому вигляді картопля смачна, а головне – приготувати її дуже легко. Зібрали для вас корисні кулінарні лайфхаки: дізнайтеся, як швидко почистити картоплю, врятувати з її допомогою пересолений суп і зробити вафлі із залишків пюре!

1. Приготуйте картоплю в мікрохвильовці, щоб заощадити час

Помийте картоплини і проткніть кожну 5-6 разів виделкою. Покладіть на тарілку і відправте в мікрохвильовку. Залежно від розміру картоплі встановіть час приготування. Картопля середньої величини готується 5 хвилин, дві бульби – 10 хвилин, чотири – 15 хвилин.

Вийміть картоплю з мікрохвильовки, розріжте її і додайте улюблену начинку: масло, зелень, сир, сметану, бекон. Вуаля!

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2. Проведіть ножем по картоплі перед варінням, щоб потім швидко почистити її

Вимийте картоплю і проведіть по ній ножем по колу. Коли картопля звариться й охолоне, зніміть шкірку. Вийде набагато швидше, ніж чистити ножем до варіння.

3. Врятуйте пересолений суп завдяки картоплі

Покладіть нарізану картоплину в пересолений суп і залиште на повільному вогні на 10 хвилин. Картопля вбере зайву сіль, і ваш суп буде врятований.

4. Перетворіть воду, що залишилася після варіння картоплі, в підливку

Змішайте бульйон, трохи води, що залишилася після варіння картоплі, сіль і перець. Додайте півложки кукурудзяного крохмалю, щоб зробити підливу густішою.

Підливка

5. Зробіть пюре ароматним з вершками і зеленню

Інгредієнти:

1 кг картоплі;

вершки;

3 чайні ложки розтопленого вершкового масла;

3 чайні ложки оливкової олії;

2 зубчики часнику;

гілочка розмарину;

гілочка шавлії;

гілочка чебрецю.

Рецепт приготування

Почистіть і наріжте картоплю. Викладіть її в каструлю. Залийте вершками (вони повинні покривати картоплю), додайте оливкову олію і масло, шавлію, часник, розмарин і чебрець. Готуйте приблизно 20 хвилин на середньому вогні, поки картопля не стане м'якою.

Злийте рідину в окрему миску. Розімніть картоплю, додаючи туди відвар, що залишився, до потрібної консистенції, посоліть і поперчіть. Пюре готове.

Смачне пюре

6. Використовуйте залишки картопляного пюре для приготування інших страв

Картопляні вафлі

Інгредієнти:

2 склянки холодного картопляного пюре;

¼ склянки борошна;

2 великих яйця;

½ склянки тертого сиру чеддер;

1 столова ложка подрібненої зеленої цибулі.

Рецепт приготування

Змішайте картопляне пюре, борошно і яйця у великій мисці. Додайте сир і зелену цибулю. Змастіть вафельницю олією і ввімкніть її на повну потужність. Щоб зробити одну середню вафлю, покладіть ½ склянки тіста в центр вафельниці і закрийте її. Готуйте, поки вафлі не підрум'яняться.

Картопляні вафлі

Щоб зробити міні-вафлі, смажте по ¼ склянки тіста.

7. Приготуйте картоплю незвичайним способом

Гарячий бутерброд з картоплею

Інгредієнти:

2-3 смужки бекону;

1 картоплина;

2 столові ложки сметани;

сир чеддер;

зелена цибуля;

2 шматочки хліба;

вершкове масло;

рослинна олія;

часниковий порошок;

сіль і перець за смаком.

Рецепт приготування

Налийте в сковорідку середнього розміру рослинну олію так, щоб вона майже покривала дно. Поставте її на середній вогонь.

Наріжте картоплину на 4-5 рівних скибочок. Підсмажте на сковороді, поки вони не стануть рум'яними і хрусткими. Злегка посоліть і поперчіть їх і посипте часниковим порошком. Не соліть багато: в бутерброді буде ще бекон. Підсмажте його на середньому вогні, використовуючи іншу сковороду.

Наріжте хліб і намастіть зовнішню частину кожного шматочка вершковим маслом. Внутрішню частину змастіть однією чайною ложкою сметани, покладіть по скибочці сиру. Коли картопля і бекон приготуються, загорніть їх в паперові рушники. Викладіть картоплю на хліб, додайте ще трохи сметани, потім бекон і нарізану зелену цибулю. Покладіть ще один шматочок сиру і закрийте шматочком хліба.

Гарячий бутерброд з картоплею

Смажте сендвіч на сковороді з двох сторін, поки хліб не підрум'яниться. Смачного!

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