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Як уникнути отруєння чадним газом: перша допомога та огляд датчиків
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Статистика отруєнь чадним газом в Україні вельми невтішна, тому під час опалювального сезону потрібно бути максимально обережним. Читайте, як розпізнати симптоми отруєння чадним газом та як уникнути небажаних наслідків!
Чадний газ абсолютно заслужено називають тихим убивцею, адже його жертви навіть не підозрюють про те, що їм загрожує небезпека.
Що таке чадний газ?
Чадний газ – це оксид вуглецю, який утворюється через неповне згорання природного газу у пальниках, які є несправними (здебільшого, мова про газові колонки та печі, під'єднані до газу). Він абсолютно безбарвний, а також не має жодного запаху.
Хімічна формула чадного газу – СО
При потраплянні через дихальні шляхи до крові, він витісняє гемоглобін, через що на людину чекає кисневе голодування тканин, що в кінцевому результаті може закінчитися летально.
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Отруєння чадним газом дуже легко переплутати зі звичайним харчовим, тому потрібно бути пильним до симптомів.
Симптоми та ознаки отруєння чадним газом
Медики наголошують на тому, що отруєння чадним газом супроводжується низкою симптомів, які ускладнюють можливість визначення проблеми. Зокрема, у більшості випадків у людини може початися головний біль, а також запаморочення. Також фахівці зазначають, що отруєння часто супроводжується нудотою, слабкістю, а також порушенням рівноваги. Крім того, про отруєння може свідчити сухий кашель та біль у грудній клітині. Один з останніх симптомів – втрата свідомості.
Причини утворення чадного газу
Цей пункт особливо актуальний для тих, хто нещодавно переїхав до нового помешкання або ж орендує житло, адже часто попередні власники або орендодавці навіть не підозрюють про проблеми, які є в оселях.
Що може впливати на утворення небезпечного чадного газу:
- несправні газові прилади (до прикладу, це можуть бути забруднені пальники плит або ж погана герметизація котлів);
- слабка робота витяжок або забруднення гофр;
- відсутнє провітрювання приміщення (особливо актуально взимку, коли вікна відкриваються значно рідше).
Перша допомога при отруєнні чадним газом
- Якщо в приміщенні відразу кільком людям стало раптово зле – відчиніть вікна для провітрювання. За можливості виведіть тих, хто почувається погано, на вулицю.
- Також медики рекомендують послабити одяг, щоб полегшити дихання. Якщо є ті, хто втратив свідомість, піднесіть їм до носа тампон, змочений нашатирним спиртом.
- Викличте швидку допомогу для того, щоб переконатися, що нікому не загрожує небезпека.
- Крім того, працівники газової служби наполегливо рекомендують викликати їхніх співробітників, аби визначити джерело отруєння.
Як вберегтися від отруєння чадним газом
1. Передовсім, пам'ятайте про те, що приміщення має провітрюватися. Особливо рекомендується це робити тоді, коли ви користуєтесь газовими приладами. В холодну пору року фахівці пропонують кожну годину провітрювати квартиру, а кімнати, в яких є газове обладнання – зачиняти.
2. Використовуйте газові прилади лише тоді, коли переконаєтесь, що у димоходах і вентиляційних каналах є тяга.
3. Користуйтесь приладами лише за призначенням. Це означає, що обігрів квартири за допомогою газової – вельми невдала ідея.
4. Зверніть увагу на колір полум'я на пальниках. В ідеалі він має бути синім або фіолетовим, а от жовтий колір свідчить про неповне згоряння газу.
5. Для того, щоб максимально убезпечити себе, рекомендується встановити датчик чадного газу. Такий пристрій допоможе попередити про наявність "тихого вбивці" в оселі.
Датчик чадного газу лише попереджає вас про небезпеку, а не усуває її!
Огляд датчиків чадного газу
СТРАЖ S50A3K
Газовий сигналізатор СТРАЖ S50A3K створений для автоматичного контролю концентрації природного та чадного газів у приміщеннях. СТРАЖ оснащений вбудованою світловою та звуковою індикацією. Працює пристрій від мережі, а його середній термін служби – 6 років.
Купити СТРАЖ S50A3K можна за 768 гривень.
Ferguson SmartHome
Цей датчик уже наділений певними смарт-можливостями, адже його можна під'єднувати до смартфона, щоб отримувати інформацію про зміни в функціонуванні датчика, сигналізацію та інші події, які можу відбуватися в оселі. Працює датчик Ferguson SmartHome від літієвої батареї.
Купити Ferguson SmartHome можна за 1574 гривень.
Ajax FireProtect Plus EU
Це безпровідний датчик, який може виявити звичайний дим, чадний газ, а також різке підвищення температури у приміщенні. У разі виявлення загрози вмикається сирена. Керувати датчиком можна дистанційно за допомогою смартфона. Працює він від літієвої батареї.
Купити Ajax FireProtect Plus EU можна за 2049 гривень.
Радіо МАКСИМУМ наполегливо рекомендує регулярно провітрювати приміщення, перевіряти справність газових пристроїв, а також звертати увагу на самопочуття, щоб не стати жертвою "тихого убивці".
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