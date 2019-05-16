Лікарі розповіли, як сіль впливає на схуднення

Вчені поділилися важливим відкриттям у галузі харчування. Вони довели, що звичайна сіль допомагає запустити процеси схуднення.

Пояснюється це тим, що багато видів солі заповнюють брак тих мікроелементів і мінералів, які призводять до набору ваги.

І ще: Науковці назвали ідеальний інгредієнт для овочевих салатів

На думку вчених, спровокувати появу зайвої ваги здатні дефіцит вітаміну D, йоду, кальцію. Ці елементи блокують всмоктування поживних речовин в кров, що призводить до запасу тих, що все-таки надходять, у жирових відкладеннях. Вчені вважають, що збагачення продуктів мінералами, в тому числі сіллю, здатне налагодити системи організму і створити всі умови для зниження ваги.

Таким чином, сіль не настільки шкодить фігурі, як кажуть дієтологи. Щоб схуднути за допомогою солі шляхом виведення з організму надлишку води, необхідно припинити вживати сіль у безконтрольній кількості. Так в середньому у неспекотну погоду солі людині потрібно від 10 до 15 грамів на добу, а в спеку – доза солі збільшується до 30 грамів, бо разом з потом виходить і сіль.

Читайте також: Лікарі назвали вагому причину пити ромашковий чай