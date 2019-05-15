Науковці назвали ідеальний інгредієнт для овочевих салатів

З цим інгредієнтом салати стають ще кориснішими

Науковці назвали поєднання, яке дозволяє нашому організму отримати якомога більше антиоксидантів. Виявилося, що овочі варто їсти з курячими яйцями. Таким чином результат буде максимальним!

Згідно з даними, які були отримані американськими вченими з Університету Пердью, при вживанні овочів разом з яйцями значно підвищується засвоєння організмом корисних речовин.

І ще: Від цього популярного напою слід відмовитися влітку

Зокрема, кількість антиоксидантних речовин каротиноїдів, що містяться в помідорах, салаті та моркві при їх вживанні разом з яйцем може бути збільшено до дев'яти разів, уклали фахівці.

Учені проводили експерименти, під час яких чоловіки їли овочевий салат, але з варіаціями: салат не містив яєць і містив різну кількість яєць. Виявилося, що при додаванні в салат яєць в організмі збільшувалася поглинання бета-каротину, альфа-каротину, лікопіну, лютеїну і зеаксантину. При цьому джерелом лютеїну і зеаксантину був саме яєчний жовток, а всі інші речовини містилися в овочах.

Фахівці рекомендують скористатися цією порадою і обов'язково додавати в овочеві салати курячі яйця. Вони нагадали, що бета-каротин, який міститься в моркві, перетворюється в організмі на вітамін А, який допомагає підтримувати хороший зір і сильну імунну систему. У свою чергу лікопін, який міститься в помідорах, сприяє зниженню ризику раку легенів, раку простати, раку шлунка.

Читайте також: Лікарі назвали вагому причину пити ромашковий чай