Лікарі назвали вагому причину пити ромашковий чай

Вживання ромашкового чаю може ефективно оздоровлювати організм людей з діабетом другого типу, заявили вчені. Цей напій може знижувати рівень цукру в крові, і саме тому його рекомендують регулярно пити.

У здатності ромашкового чаю зменшувати концентрацію глюкози в крові змогли переконатися автори спільного дослідження, британські фахівці з Університету Аберіствіт і їх японські колеги. Ці вчені висловилися про те, що людям, які страждають від діабету другого типу, буде корисно ввести у свій щоденний раціон ромашковий відвар. Крім того, чай з ромашки може бути ефективний для запобігання розвитку діабету.

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Ромашковий чай сприяє зниженню рівня глюкози в крові, а також здатний боротися з ускладненнями, викликаними діабетом, – повідомили автори праці.

Для максимального оздоровчого ефекту напою вчені порекомендували пити його в кількості, що становить приблизно дві чашки на день. Ними було проведено експеримент, учасники якого, пацієнти з переддіабетом, протягом трьох тижнів щодня вживали саме по дві чашки ромашкового чаю.

Для переддіабету характерний стан постійно підвищеного рівня глюкози. Але в результаті курсу ромашкового чаю у більшості учасників експерименту рівень цукру в крові знизився на 25%. З'ясувалося, що вживання напою дає протизапальний ефект, завдяки якому знижувався ризик пошкодження клітин підшлункової залози, яке виникає при підвищеному рівні цукру в крові.

Крім того дослідники відзначили, що ромашковий чай може бути ефективним у боротьбі з такими ускладненнями, як сліпота, захворювання нирок, погіршення роботи нервової і серцево-судинної систем і гіперглікемія.

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