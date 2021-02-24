Лікарі розповіли, як покращити зір за лічені хвилини

Офтальмологічні клініки навперебій пропонують операції з поліпшення зору, обіцяючи вражаючі результати буквально відразу, щойно ви встали з операційного столу. Але можна ж покращити свій зір без оперативних втручань. І ми розповімо, що для цього потрібно зробити.

Око – досить складний і досконалий механізм, який здатний до самовідновлення, якщо зробити для цього відповідні зусилля. Розповідаємо, що потрібно зробити, щоб покращити свій зір.

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Так лікар Руї Хірамацу рекомендує досить просту гімнастику, що сприяє відновленню зору. Фахівець радить регулярно виконувати вправи з плямами Габора, де потрібно знайти відмінності у кількох малюнках.

Займаючись цим всього по 3 хвилини на день, уже через кілька тижнів можна помітити істотне поліпшення зору. А через місяць результати стануть значними та приведуть до того, що ви побачите, що світ значно яскравіший, ніж здавалося досі.

Дуже добре допомагає від втоми очей термотерапія, тобто прогрівання. Для цього слід вологий рушник нагріти у мікрохвильовці протягом 30-40 секунд, а потім прикласти до закритих очей і дочекатися охолодження.

А ще доктор Хірамацу наполегливо рекомендує побільше вживати в їжу шпинату, в якому містяться корисні речовини, що перешкоджають дегенерації жовтої плями та виникнення катаракти.

Ми ж нагадуємо, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Тож рекомендуємо спочатку проконсультуватися зі своїм лікарем.

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