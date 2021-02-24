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Лікарі розповіли, як покращити зір за лічені хвилини

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Лікарі розповіли, як покращити зір за лічені хвилини - фото 1

Офтальмологічні клініки навперебій пропонують операції з поліпшення зору, обіцяючи вражаючі результати буквально відразу, щойно ви встали з операційного столу. Але можна ж покращити свій зір без оперативних втручань. І ми розповімо, що для цього потрібно зробити.

Око – досить складний і досконалий механізм, який здатний до самовідновлення, якщо зробити для цього відповідні зусилля. Розповідаємо, що потрібно зробити, щоб покращити свій зір.

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Так лікар Руї Хірамацу рекомендує досить просту гімнастику, що сприяє відновленню зору. Фахівець радить регулярно виконувати вправи з плямами Габора, де потрібно знайти відмінності у кількох малюнках.

Займаючись цим всього по 3 хвилини на день, уже через кілька тижнів можна помітити істотне поліпшення зору. А через місяць результати стануть значними та приведуть до того, що ви побачите, що світ значно яскравіший, ніж здавалося досі.

Лікарі розповіли, як покращити зір за лічені хвилини - фото 449030

Дуже добре допомагає від втоми очей термотерапія, тобто прогрівання. Для цього слід вологий рушник нагріти у мікрохвильовці протягом 30-40 секунд, а потім прикласти до закритих очей і дочекатися охолодження.

А ще доктор Хірамацу наполегливо рекомендує побільше вживати в їжу шпинату, в якому містяться корисні речовини, що перешкоджають дегенерації жовтої плями та виникнення катаракти.

Ми ж нагадуємо, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Тож рекомендуємо спочатку проконсультуватися зі своїм лікарем.

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Джерело: Medikforum
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