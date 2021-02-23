На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Смачно та дуже корисно: 3 натуральні способи побороти безсоння
-
- 3
Сон необхідний для міцного здоров'я. Погана якість сну або його дефіцит можуть негативно вплинути на наш настрій, когнітивні функції, імунну систему та продуктивність. Тож скористайтеся нашими порадами, які допоможуть зміцнити сон та подарувати собі повноцінний відпочинок уночі.
Стрес, шкідливі звички, надмірна активність, багато роботи. Усе це та низка інших факторів можуть стати причиною появи безсоння. Ми знаємо, як за допомогою натуральних засобів зміцнити свій сон, а також позбутися безсоння.
Це цікаво: Ці види спорту небезпечні для людей з підвищеним тиском
Ромашка
Рослинний екстракт містить апігенін, хімічну сполуку, яка зв'язується з тими ж рецепторами у головному мозку, що і бензодіазепіни (препарати, що використовуються для лікування тривоги та безсоння), надаючи седативну дію. Дослідження показали, що ромашка (яка вживається у вигляді екстракту або чаю) призводить до значного поліпшення якості сну.
Ромашковий чай дозволяє зміцнити сон / Фото Unsplash
Молоко
Молоко – джерело незамінної амінокислоти триптофану, яка необхідна нашому організму для вироблення у головному мозку сполук, включаючи серотонін і мелатонін. Ці сполуки беруть участь в циклі сну і неспання, що може пояснити, чому молоко допомагає нам краще спати.
Тепле молоко перед сном теж має заспокійливу дію / Фото Unsplash
Какао
Гарячий какао (зазвичай зварений на молоці) також вважається напоєм, який поліпшує сон. Какао-боби є багатим джерелом багатьох корисних хімічних речовин, включаючи сполуки, які називаються флавоноїдами. Вони мають низку потенційних переваг для здоров'я і можуть використовуватися для лікування деяких нейродегенеративних розладів. Дослідження на мишах показало, що натуральне какао може поліпшити безсоння, викликане стресом.
У людей вживання какао пов'язане зі зниженням артеріального тиску (у здорових людей і людей з високим артеріальним тиском). Зниження артеріального тиску, яке розслаблює гладкі м'язи, може мати заспокійливий ефект, полегшуючи засинання.
Тож скористайтеся нашими порадами, щоб зміцнити свій сон, покращити самопочуття, а також гарантувати заряд енергії на наступний день!
Читайте також: 4 зміни, які відбуватимуться з вашим тілом, якщо щодня випивати пиво
-
21:52Смачно та дуже корисно: 3 натуральні способи побороти безсоння
-
21:2024 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Apple запустила рекламну кампанію Watch Series 6: ефектні відео
-
20:17Як змінюються люди у тривалих стосунках: 5 фактів від вчених
-
19:52Співачка Lizzo показала фото у відвертій білизні: 18+
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:424 зміни, які відбуватимуться з вашим тілом, якщо щодня випивати пиво
-
19:22Фейковий трейлер God of War: Definitive Edition набрав більше мільйона переглядів: відео
-
19:11Новий Nissan X-Trail провалив краш-тест: відео випробувань
-
18:49Названі знаки Зодіаку, яким дуже пощастить найближчим часом
-
18:31Зак Снайдер розповів, чому безоплатно працював над Лігою справедливості для HBO
-
18:18Гороскоп на 24 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Ці види спорту небезпечні для людей з підвищеним тиском
-
17:42Jaden – Photograph: дивіться онлайн новий кліп сина Вілла Сміта
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:26OPPO показала власну технологію зарядки по повітрю: відео
-
17:17Легендарний електронний дует Daft Punk розпався: ці треки знає кожен
-
16:55Американка відмовилася лише від одного продукту і схудла на 80 кг: фото до і після
-
16:42Наскільки довго може тривати втрата нюху та смаків, пов'язаних з COVID-19
-
16:21Готуємо вдома: найсмачніші несолодкі рогалики на закуску
-
16:09HBO анонсував серіали та документальні фільми, які вийдуть у 2021 році
-
15:52У 5 разів дорожче, ніж нову: 22-річну Subaru Impreza виставили на продаж
-
15:31Науковці розгадали таємницю напису на знаменитій картині Едварда Мунка
-
15:16Мережу зачарували зимові пейзажі Бердянської коси: фото
-
14:51Флагманський Redmi K40 показали на відео: як виглядатиме новий смартфон бренду
-
21:52Смачно та дуже корисно: 3 натуральні способи побороти безсоння
-
20:17Як змінюються люди у тривалих стосунках: 5 фактів від вчених
-
17:17Легендарний електронний дует Daft Punk розпався: ці треки знає кожен
-
14:30Гаражне зберігання – не завжди перевага: чому не варто тримати авто в гаражі взимку
-
11:53Коли коротка стрижка пасує: перевтілення дівчат, які попрощались з довгим волоссям
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 лютого
-
07:20Варто придивитися: ці автомобілі не дуже дорогі в обслуговуванні
- 22 лютого
-
21:47Від таких жінок ніколи не йдуть чоловіки
-
19:50Легкий психологічний тест: яке зображення асоціюється зі спокоєм
-
17:175 простих порад, які допоможуть прибирати рідше
-
14:24Названі найнадійніші авто з США, які майже не ламаються
-
11:50Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 лютого
-
08:28Голос країни 11 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів
- 21 лютого
-
20:50Дівчина тижня: гаряча дружина футболіста Ванда Нара, яка любить оголятися на камеру (18+)
-
17:51Місячний календар стрижок на березень 2021: дні, коли стригти волосся
-
15:19Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
-
12:19Пісня про рушник: як українська пісня Андрія Малишка звучить різними мовами
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 лютого
- 20 лютого
-
21:21Названо три знаки Зодіаку, які найчастіше зраджують
-
18:16Гороскоп на березень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
15:1410 головних цитат Курта Кобейна: про гомосексуалізм, телебачення і смерть
-
11:47Ріанна святкує 33 роки: добірка нових фільмів зі співачкою
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 лютого
- 19 лютого
-
21:50Прокрастинація у ліжку: чому соцмережі поглинають нас ввечері і як це змінити