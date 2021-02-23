Смачно та дуже корисно: 3 натуральні способи побороти безсоння

Сон необхідний для міцного здоров'я. Погана якість сну або його дефіцит можуть негативно вплинути на наш настрій, когнітивні функції, імунну систему та продуктивність. Тож скористайтеся нашими порадами, які допоможуть зміцнити сон та подарувати собі повноцінний відпочинок уночі.

Стрес, шкідливі звички, надмірна активність, багато роботи. Усе це та низка інших факторів можуть стати причиною появи безсоння. Ми знаємо, як за допомогою натуральних засобів зміцнити свій сон, а також позбутися безсоння.

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Ромашка

Рослинний екстракт містить апігенін, хімічну сполуку, яка зв'язується з тими ж рецепторами у головному мозку, що і бензодіазепіни (препарати, що використовуються для лікування тривоги та безсоння), надаючи седативну дію. Дослідження показали, що ромашка (яка вживається у вигляді екстракту або чаю) призводить до значного поліпшення якості сну.



Ромашковий чай дозволяє зміцнити сон / Фото Unsplash

Молоко

Молоко – джерело незамінної амінокислоти триптофану, яка необхідна нашому організму для вироблення у головному мозку сполук, включаючи серотонін і мелатонін. Ці сполуки беруть участь в циклі сну і неспання, що може пояснити, чому молоко допомагає нам краще спати.



Тепле молоко перед сном теж має заспокійливу дію / Фото Unsplash

Какао

Гарячий какао (зазвичай зварений на молоці) також вважається напоєм, який поліпшує сон. Какао-боби є багатим джерелом багатьох корисних хімічних речовин, включаючи сполуки, які називаються флавоноїдами. Вони мають низку потенційних переваг для здоров'я і можуть використовуватися для лікування деяких нейродегенеративних розладів. Дослідження на мишах показало, що натуральне какао може поліпшити безсоння, викликане стресом.

У людей вживання какао пов'язане зі зниженням артеріального тиску (у здорових людей і людей з високим артеріальним тиском). Зниження артеріального тиску, яке розслаблює гладкі м'язи, може мати заспокійливий ефект, полегшуючи засинання.

Тож скористайтеся нашими порадами, щоб зміцнити свій сон, покращити самопочуття, а також гарантувати заряд енергії на наступний день!

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