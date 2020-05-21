Лікарі розповіли про користь різних видів горіхів

Дієтологи розібралися в корисних властивостях горіхів. Не забудьте додати їх до свого раціону!

Волоський горіх. Цей горіх містить вітаміни B2, B12, A, D C, E, K. Особливо багато у волоських горіхах альфа-лінолевої кислоти. Завдяки її високому вмісту цей вид горіхів можна використовувати для нормалізації серцевого ритму.

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Фісташка. Горіх вважається найсильнішим алергеном, тому вживати його необхідно в помірній кількості. Досить 30 грамів на день. Фісташки багаті вітаміном B6, Е, а також містять значну кількість міді, марганцю, фосфору і важливих мікроелементів. Горіх покращує склад крові, роботу печінки і знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Фісташка покращує склад крові

Арахіс. Цей горіх багатий фолатом – вітаміном B9, необхідним для нормального функціонування нервової системи, синтезу ДНК і РНК і правильного функціонування мозку.

Мигдаль. У мигдалі міститься набагато більше кальцію, ніж у будь-якому іншому горісі. Крім цього він багатий клітковиною і вітаміном Е, що дозволяє ефективно боротися із запаленнями в організмі.

Кеш'ю. Плоди кеш'ю складаються з двох частин: безпосередньо сам плід і горіх, прикріплений до його верхівки. Продають їх без шкаралупи. Робиться це не для зручності, а тому, що під шкаралупою горіхів знаходиться токсична олія, що викликає опіки.

Плоди кешью складаються з двох частин

Фундук. Лісовий горіх містить всі необхідні нам амінокислоти, а також вітаміни групи B, А, С, Е, РР. Вміст заліза в цьому горісі вищий, ніж в м'ясі.

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