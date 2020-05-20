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Коронавірус Карантин

Коли в Україні запрацюють дитячі садочки: відповідь Віктора Ляшка

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Коли відкриють садочки в Україні - фото 1
Коли відкриють садочки в Україні

Стало відомо, коли в Україні дозволять роботу дитячих садочків у якості пом'якшення умов карантину. Це можливо зробити значно раніше, аніж здавалося.

Заступник глави МОЗ і головний державний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповів, коли саме можуть відкрити дитячі садочки.

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Важливо розуміти, що запуск роботи у різних сферах можливий лише після досягнення епідемічних критеріїв. Однак вже у другому етапі виходу з карантину в Україні запрацюють дошкільні заклади. Тому з 25 травня частина садочків зможе відчинити свої двері для малюків.

"Ми прив’язали відкриття дитячих садочків та запуск громадського транспорту, щоб можна було працювати та було де залишати дітей. Дошкільні заклади будуть відкриватися за певних умов, опублікованих на сайті МОЗ для громадського обговорення", – зазначив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що вже з 22 травня у Києві, як і майже по всій країні, стартує наступний етап послаблення карантинних обмежень. Він передбачає старт роботи промислових ринків, великих магазинів площею до 1 000 квадратних метрів, спортзалів та фітнес-центрів, окрім басейнів, а також наземного громадського транспорту.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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