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Коронавірус Карантин

Названо наслідки тривалого носіння медичної маски

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Медичні маски поки рано залишати вдома - фото 1
Медичні маски поки рано залишати вдома

Попри послаблення карантинних умов ми закликаємо вас продовжувати носити захисні маски у громадських місцях, а також там, де ризик скупчення людей особливо високий. Про користь масок у запобіганні інфікування знають всі, але мало хто замислюється над тим, як на нас впливає їх постійне носіння.

До яких наслідків може привести постійне носіння масок, читайте далі.

Це цікаво: Чому важливо носити маски: на хом'ячках показали поширення COVID-19

Зір

При видиху повітря з маски, зазвичай, прямує вгору. Це призводить до проникнення його в очі, що може спровокувати неприємні відчуття.

Дихання

Для людей із захворюваннями дихальної системи носіння маски може бути непростим, оскільки вона ускладнює проходження повітря. В такому випадку краще віддавати перевагу бавовняним варіантам. Вони вважаються такими, які "дихають" краще.

Носіння масок має низку негативних наслідків - фото 405230
Носіння масок має низку негативних наслідків

Почуття безпеки

Причина, через яку не всі країни вводять масковий режим – почуття удаваної безпеки на тлі носіння маски. Лікарі підкреслюють, що це лише додатковий спосіб зниження поширення вірусу. Сприймати маску як стовідсотковий захист не можна.

Читайте також: Маскне: у мережі обговорюють нові наслідки постійного носіння маски

Джерело: Medikforum
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