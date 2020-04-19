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Лікарі розповіли, кому особливо корисний чай каркаде

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Каркаде - фото 1
Каркаде / chaline

Вживання каркаде – напою із засушених листків гібіскусу – сприяє оздоровленню багатьох органів і систем, підкреслюють медики.

Вчені рекомендують вживати каркаде регулярно. Пиття такого чаю ефективно впливає на зниження холестерину і зайвої ваги, зазначають науковці фахівці.

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Здатність каркаде знижувати холестерин медики вважають рятівною для людей, які страждають від діабету. "Регулюючи рівень холестерину, каркаде запобігає стрибкам рівня цукру і сприяє якісному виведенню токсинів з печінки", – розповіли лікарі.

Лікарі розповіли, кому особливо корисний чай каркаде - фото 311921
Вагомі причини пити чай каркаде щодня

Напій з гібіскусу, за їхніми словами, добре допомагає людям із захворюваннями органів малого таза, а також гіпертонікам – він сприяє зниженню тиску, скорочує ризик серцево-судинних захворювань. Окремо медики порекомендували пити каркаде жінкам: напій стимулює організм до того, щоб швидше врівноважити гормональний баланс. Існує також поширена думка, що чай каркаде особливо цінний для чоловічої сили.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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