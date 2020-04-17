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Що алкоголь робить з організмом після 40 років

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Алкоголь - фото 1
Алкоголь / telegraph

Медики відзначають, що негативні наслідки від споживання алкоголю посилюються після 40 років.

Про це розповів Тоні Рао з NHS Foundation Trust. Фахівець також додав, що з віком алкоголь розщеплюється повільніше, а люди частіше страждають від похмілля і зневоднення. Крім цього, алкоголь стає причиною депресії, імпульсивної поведінки, проблем з прийняттям складних рішень.

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"Алкоголь проникає крізь гематоенцефалічний бар'єр в мозок, де діє як депресант", – додає Пол Волес, професор Університетського коледжу Лондона і головний лікар благодійної організації Drinkaware. У момент споживання алкоголю людина відчуває себе збудженою і натхненною, оскільки алкоголь впливає на самоконтроль, логіку, уміння міркувати.

Також фахівці відзначають, що алкоголь впливає на стан шкіри. Зокрема, викликає почервоніння, оскільки кровоносні судини збільшуються. Крім цього, шкіра стає сухою; втрата рідини може привести до лущення і набряклості навколо очей. Надлишок цукру, який надходить в організм, наприклад з пивом і вином, пошкоджує ДНК і колаген в шкірі, що може привести до швидшого старіння.

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Алкоголь

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Джерело: telegraph
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