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8 березня Серіал Школа

Лікарі розповіли, кому особливо корисний чай каркаде

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Чай каркаде особливо цінний для чоловічої сили - фото 1
Чай каркаде особливо цінний для чоловічої сили / chaline

Вживання каркаде – напою із засушених листків гібіскуса – сприяє оздоровленню багатьох органів і систем, підкреслюють медики.

Вчені рекомендують вживати каркаде регулярно. Пиття такого чаю ефективно впливає на зниження холестерину і зайвої ваги, зазначають науковці фахівці.

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Здатність каркаде знижувати холестерин медики вважають рятівною для людей, які страждають від діабету. "Регулюючи рівень холестерину, каркаде запобігає стрибкам рівня цукру і сприяє якісному виведенню токсинів з печінки", – розповіли лікарі.

Вагомі причини пити чай каркаде щодня - фото 311921
Вагомі причини пити чай каркаде щодня

Напій з гібіскусу, за їхніми словами, добре допомагає людям із захворюваннями органів малого тазу, а також гіпертонікам – він сприяє зниженню тиску, скорочує ризик серцево-судинних захворювань. Окремо медики порекомендували пити каркаде жінкам: напій стимулює організм до того, щоб швидше врівноважити гормональний баланс. Існує також поширена думка, що чай каркаде особливо цінний для чоловічої сили.

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