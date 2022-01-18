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Лікарі розповіли, коли ж насправді потрібно чистити зуби

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Лікарі розповіли, коли ж насправді потрібно чистити зуби - фото 1

Фахівці відповіли на одвічне питання: коли чистити зуби – до чи після сніданку.

Зубна паста містить лаурилсульфат натрію, який допомагає утворювати піну для кращого чищення, пише IFLS. На жаль, він також придушує сприйняття солодких ароматів, одночасно руйнуючи молекули жиру, які блокують гіркі аромати.

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Таким чином найкраще чистити зуби перед сніданком. Більшість дантистів схиляються саме до цієї точки зору.

Поки ми спимо, бактерії в роті розмножуються, тому важливо очистити зуби відразу після пробудження. Почистивши зуби перед сніданком, ви повернете своїм зубам та яснам здоровий стан.

Чищення зубною пастою з фтором допоможе позбавитися небажаних "гостей" у роті та покриє емаль додатковим захисним шаром. Це важливо, тому що багато продуктів можуть зруйнувати вашу емаль, роблячи ваші зуби більш уразливими для інфекцій.

Лікарі розповіли, коли ж насправді потрібно чистити зуби - фото 492459

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