Майже всі роблять це неправильно: коли насправді варто зважуватися

Бажаєте дізнатися свою вагу? Тоді зважуйтесь правильно! Виявляться, багато хто робить це не так, як треба.

Обов'язково зважуйтеся без одягу, це стосується навіть білизни. Це допоможе уникнути неточності, пише receptor.

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Взагалі докоряти собі за те, що важиш більше, ніж учора – класика жанру. Але головне не вага, а співвідношення жирової та м'язової маси в організмі, кажуть фітнес-експерти. Адже при однаковій масі одна й та сама людина може виглядати абсолютно по-різному як з естетичної складової, так і з точки зору здоров'я.

Щоб дізнатися свою точну вагу, слідуйте невеликим порадам:

протягом дня вага коливається, тому за можливості зважуйтеся в один і той же час

в ідеалі відстежуйте вагу протягом кількох тижнів і потім робіть висновки

щоб уникнути неточностей, використовуйте лише одні ваги

встановлюйте ваги в тому самому місці, щоб отримати максимально точні показання

перед зважуванням переконайтеся, що ваги не розряджені, інакше вони можуть і набрехати

для відстеження прогресу записуйте результати або використовуйте програму контролю ваги

Коли насправді варто зважуватися

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