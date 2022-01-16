Науковці розповіли, як дефіцит сну може вплинути на вашу ходьбу

Учені не втомлюються виявляти все нові й нові наслідки дефіциту сну. Одне з досліджень показало, що ваша ходьба – не автоматичний процес. І, найцікавіше, на неї може вплинути відсутність достатньої кількості сну.

У своїй спільній роботі дослідники Массачусетського технологічного інституту та Університету Сан-Паулу в Бразилії дійшли висновку, що брак сну певним чином змінює людині ходу, пише Medikforum. Такий висновок було зроблено після експерименту за участю групи студентів.

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Зокрема, недосипання робить ходу повільнішою в її темпі, і людина починає, що називається, волочити ноги.

Учені помітили, що брак сну у людей, яким не давали нормально висипатися, викликав певні порушення. Коли їх просили робити кроки відповідно до ударів метронома, учасники, позбавлені сну, робили значно більше помилок.

Фахівці стверджують, що тіло фізично реагує на відсутність відпочинку. Вони нагадали, що минулі дослідження демонстрували: люди, які страждали від нестачі сну, значно частіше мали проблеми з балансом тіла та контролем рівноваги.

Також учені висловили думку про те, що одним з найкращих способів уникнути проблем з нічним сном є постійний графік, коли людина вирушає спати одночасно кожен день і, відповідно, прокидається в ту саму ранкову годину.

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