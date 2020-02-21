Лікарі розповіли, коли потрібно випивати першу чашку кави

Чашка кави може не принести вам користі, якщо пити її не в той час

Кава – традиційний ранковий напій для мільйонів людей по всьому світу. Щоправда, не всі знають, що важливий час, коли ви п'єте каву. Невролог зі США назвав ідеальний час для першої ранкової філіжанки кави. Мотайте на вус!

Ефект, який ви отримаєте від кави, залежить від правильного часу. Якщо ви п'єте каву в невідповідний час, то ризикуєте знизити ефект стимуляції, тобто не відчути бажаної бадьорості і приливу сил. Може виникнути толерантність до кофеїну – вам потрібно більше і більше кави, а бажаний ефект, на жаль, стане менш вираженим. Так думає американський нейробіолог Стівен Міллер.

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За його словами, любителі кави повинні адаптуватися до ритму тіла, а він виділяє багато кортизолу після пробудження. Кортизол називають "гормоном стресу", тому що він вважається природним стимулятором.

Якщо ви прокидаєтесь о 7:30 ранку, організм виділяє велику порцію кортизолу в період з 8 до 9 ранку. У цей час він уже перебуває на максимально можливому рівні концентрації.

Ранкову чашку кави слід пити після 9 години

Найкращий час для ранкової кави: з 9:30 до 11:30.

Невролог стверджує, що кофеїн не в змозі зробити в організмі в цей період зовсім нічого. Другий відрізок сплеску кортизолу – 12:00-13:00, третій – 17:30-18:30.

Міллер стверджує, що будь-хто, хто п'є каву в цей час, не отримує бажаний стимулюючий ефект кофеїну. Не варто забувати й про те, що на добу слід пити не більше чотирьох чашок кави. Також пам'ятайте про те, що після обіду цей напій може не лише не принести бажаного результату, а й стати причиною безсоння.

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