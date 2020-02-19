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Експерти назвали ідеальний час для сніданку

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Сніданок – надзвичайно важливий прийом їжі - фото 1
Сніданок – надзвичайно важливий прийом їжі

Час прийому їжі впливає на швидкість обміну речовин, вагу, а також якість сну. На порталі Times Now наукові фахівці розповіли, в який час краще снідати і назвали корисні варіанти сніданку.

"Дослідження показують: вибір часу для їжі може мати величезне значення у справі схуднення. Пропуск сніданку може призвести до виникнення багатьох проблем зі здоров'ям – він підвищує ризик ожиріння, діабету 2 типу", – констатують лікарі.

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Вони й пояснили, в який час краще снідати. За словами експертів, більшості людей корисно робити це протягом двох годин після пробудження.

"Якщо є діабет, сніданок повинен відбутися протягом години після пробудження – це важливо для підтримки стабільного рівня цукру в крові", – уточнили науковці.

У який час краще снідати тим, хто прагне схуднути? Якщо стоїть завдання прискорити втрату ваги, перший прийом їжі за день має припадати на 7:00–7:10 ранку, дають пораду дієтологи. Обід у цій системі має припадати на час між 12:30 і 13:00, а вечеря – не пізніше 19:00.

Снідати бажано щодня в один і той же час - фото 387072
Снідати бажано щодня в один і той же час

Що корисно їсти на сніданок? Лікарі підкреслюють важливість добре збалансованого сніданку: його поживні речовини повинні покращувати загальне самопочуття і здоров'я. Здоровий сніданок складається з таких груп продуктів:

  • цільнозернові – крупи, хліб з цільнозерновий борошна;
  • нежирний білок – бобові, горіхи, яйця, пісне м'ясо;
  • молочні продукти з невисоким вмістом жиру;
  • фрукти й овочі.

У перший прийом їжі потрібно дати організму складні вуглеводи, білки, клітковину та невелика кількість жиру, щоб довше відчувати себе ситими, – резюмували фахівці.

А чим зазвичай снідаєте ви? Діліться своїми варіантами у коментарях ;)

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Джерело: Times Now
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