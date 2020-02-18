Науковці назвали несподівану причину переїдання: нею грішать всі

Звичайно ж, можна зачинити холодильник. Можна закрити рот. Можна почати їсти одну лише зелень і крупи. Втім, не факт, що все це дозволить вам скидати зайву вагу. Вчені провели спостереження і виявили несподіваний фактор, який впливає на набір зайвого. Ви будете здивовані!

Виявилося, що жінки, які мають проблеми зі сном, частіше накидаються на калорійні продукти. Причина проста: їхній мозок не розуміє, коли в організмі настає насичення.

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Спостереження за 500 жінками показало, що панянки, котрі мають проблеми зі сном, вживають більше низькоякісної їжі. Це стосувалося жінок, яким потрібно багато часу для того, щоб заснути, і тих, хто часто прокидався посеред ночі.

Брак сну, на думку вчених, може або збільшувати викид гормону голоду, або пригнічувати сигнали, що повідомляють мозку про насичення. Дослідження побічно пояснює, чому дефіцит сну пов'язаний із підвищеним ризиком хвороб серця.

Дефіцит сну впливає на сигнали про насичення, які отримує мозок

Якщо жінки менше сплять і більше їдять, вони частіше стикаються з ожирінням – фактором ризику великої кількості проблем зі здоров'ям і інших хвороб. Вчені з Колумбійського університету в Нью-Йорку обрали для дослідження жінок, оскільки у них частіше виникають труднощі зі сном протягом життя. Це пов'язано зі значним психологічним стресом – жінки беруть на себе основний тягар домашніх справ у сім'ї, а після менопаузи виникають і гормональні проблеми.

У дослідженні взяли участь жінки у віці від 20 до 76 років. Вони повідомляли про якість сну, включаючи час засинання і кількість пробуджень. При найбільших проблемах зі сном жінки вживали, в середньому, на 143 калорії на день більше, а також поглинали більше цукру.

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