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Хелловін

Лікарі розповіли, чим варто харчуватися в холодну пору року

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Ніколи не ігноруйте сніданок - фото 1
Ніколи не ігноруйте сніданок

Починати день, особливо в осінньо-зимовий період, потрібно з вуглеводного сніданку, щоб забезпечити організм енергією, а між основними прийомами їжі для підтримки бадьорості та поповнення запасів мікроелементів і вітамінів, рекомендується їсти солодкі фрукти і трішки чорного шоколаду.

У морози найкращим сніданком є ​​нежирні каші, наприклад, гречка або вівсянка, або ж мюслі або рис. Це – найкорисніша їжа в ранковий час, яка живитиме енергією і не дасть замерзнути на морозі. А каші на молоці покращують травлення. Якщо ви віддаєте перевагу чомусь солодкому, то вівсянку можна посипати нарізаними фруктами або розмороженими ягодами або додати до неї кілька ложок меду або варення з перетертих ягід.

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На полуденок або другий сніданок відмінно підійдуть яблуко, виноград, банан або хурма. У них безліч речовин, які сприяють виробленню гормону щастя, а взимку його постійно не вистачає. До того ж, це вітамінне підживлення й ідеальний спосіб усунути відчуття голоду і не переїсти за обідом або вечерею.

Хурма не лише смачна, а й корисна - фото 364696
Хурма не лише смачна, а й корисна

Обід у холодну пору року обов'язково повинен бути гарячим. Інакше організму не зігрітися на вулиці. Допоможіть собі зсередини. До того ж, тепла трапеза сприяє прискоренню метаболізму і прискорює циркуляцію крові, – підкреслили експерти.

Ну а щоб підняти собі настрій, обов'язково їжте періодично по кілька шматочків чорного шоколаду. Він менш калорійний, ніж білий або молочний, але чудово впливає на нервову систему.

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Джерело: Med2
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