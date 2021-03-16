На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Лікарі розповіли, чи допомагає вода прискорити метаболізм
-
- 1
Багата білками дієта, багато фізичних вправ і силових тренувань можуть прискорити метаболізм жирів і, таким чином, допомогти вам схуднути. Але чи покращується метаболізм від великої кількості пиття?
Продукти з високим вмістом білка і силові тренування ефективно стимулюють обмін речовин. Це означає, що компоненти поживних речовин особливо ефективно метаболізуються в клітинах, тобто розщеплюються, перетворюються й об'єднуються в нові продукти, пише Medikforum. Стійке припущення, що вживання великої кількості води сприяє метаболізму. Але чи дійсно це твердження має щось спільне з правдою?
Це цікаво: Як прискорити свій метаболізм: 3 прості та дієві поради
Холодна вода впливає на обмін речовин
"Коли ви п'єте крижану воду, тілу насправді доводиться витрачати більше енергії, тому що йому доводиться регулювати температуру рідини відповідно до температури тіла", – пояснює Альберт Ан з відділення внутрішньої медицини NYU Langone.
Процес виробництва тепла, також званий термогенезом, активізується. Організму доводиться більше працювати, а отже, виводиться більше калорій.
Однак кількість калорій, що спалюються з питною водою, невелика. Крім того, за словами вчених, неясно, чи можуть бути застосовані результати дослідження до споживання теплої води.
Ось чому так важливо пити багато води
Проте, фахівці рекомендують пити багато води: вона забезпечує ефективну роботу ваших органів і м'язів. Він пригнічує відчуття голоду і, таким чином, може перешкодити вам з'їсти висококалорійні закуски. З цієї причини тим, хто хоче схуднути, слід включати у свій раціон багато води.
Щоб прискорити спалювання жиру, вам слід багато тренуватися, займатися з обтяженнями й уникати стресів. Однак ваш вік і генетичний склад мають найбільший вплив на ваш метаболізм. Про це також не варто забувати.
Читайте також: Чим потрібно снідати, щоб розігнати метаболізм
-
18:53Лікарі розповіли, чи допомагає вода прискорити метаболізм
-
18:33Смачно і некалорійно: рецепт плову менше 500 ккал
-
18:16Гороскоп на 17 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50The Irregulars: дивіться трейлер серіалу від Netflix про Шерлока Холмса і його помічників
-
17:41Рідкісний Lamborghini Countach пустять з молотка за 425 тисяч доларів
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:24Хейлі Бібер вразила фігурою у відвертому боді
-
17:13Спокуслива та стильна: Періс Хілтон знялася в рекламній кампанії Lanvin
-
16:53Що буде, якщо довго не чистити зуби
-
16:42Shine bright like a diamond: Xiaomi випустила діамантову версію Mi11
-
16:21Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+
-
16:09Ентоні Хопкінс став найстаршим номінантом Оскара у категорії Кращий актор
-
15:53Креативний директор Porsche представив колаборацію з Porsche: стильне відео
-
15:33Надрукований квартал: у Каліфорнії з'явиться комплекс будинків, створених на 3D-принтері
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:15Чотири повсякденні звички, які погіршують наше життя
-
14:56iPhone 12 успадкував відому проблему iPhone 5: що з ним не так
-
14:40Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону
-
14:32Пишна завивка і яскравий макіяж: Юлія Саніна здивувала новим образом
-
14:14Проблеми з мережею та сусід з дрилем: Zoom Escaper імітує неполадки, щоб уникнути дзвінка
-
13:43Як COVID-19 відбивається на психіці перехворілих
-
13:17Леся Нікітюк розбурхала мережу зухвалим образом у шкіряних штанах
-
12:59У США запустили додаток з голосовими повідомленнями: чим він відрізняється від Clubhouse
-
12:44Названі несподівані причини появи лупи
-
12:18У небі над Альпами помітили загадкові кола: фотофакт
-
16:21Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+
-
14:40Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону
-
11:45Гороскоп на квітень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 березня
-
07:19Цей старий Volvo продають за 20 мільйонів доларів, і ось чому
- 15 березня
-
20:42Схуднути раз і назавжди: 5 секретів спортивної фігури
-
18:00Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі
-
14:45Для релаксу і міцного здоров'я: названі корисні властивості какао
-
11:15Греммі 2021: оголошені найкращі пісні та співаки року
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 березня
-
08:50Голос країни 11 сезон 8 випуск: як пройшли перші вокальні бої учасників
- 14 березня
-
20:50Дівчина тижня: розкута американська модель Рейчел Кук, яка обожнює голі фото (18+)
-
17:55Чи можна тримати шини на балконі: як правильно зберігати зимову гуму до наступного сезону
-
14:53Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:55Музичні новинки березня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 березня
-
08:48Чому правильне харчування може стати причиною набору ваги: пояснення лікарів
- 13 березня
-
21:49У яких пар знаків Зодіаку буде найкращий секс: інтимна сумісність
-
18:16Експерти назвали автовиробників з найкращими дилерами: перше місце за німцями
-
15:15Країни з найдешевшим і найдорожчим стаціонарним інтернетом
-
12:15Золота малина-2021: стали відомі номінанти антипремії
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 березня
-
08:48Як обід за робочим столом може впливати на вашу продуктивність
- 12 березня
-
21:49Не вершниця: науковці назвали найнебезпечнішу секс-позу для чоловіків
-
18:17Три продукти, від яких варто відмовитися, якщо ви хочете наростити м'язову масу