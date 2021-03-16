Лікарі розповіли, чи допомагає вода прискорити метаболізм

Багата білками дієта, багато фізичних вправ і силових тренувань можуть прискорити метаболізм жирів і, таким чином, допомогти вам схуднути. Але чи покращується метаболізм від великої кількості пиття?

Продукти з високим вмістом білка і силові тренування ефективно стимулюють обмін речовин. Це означає, що компоненти поживних речовин особливо ефективно метаболізуються в клітинах, тобто розщеплюються, перетворюються й об'єднуються в нові продукти, пише Medikforum. Стійке припущення, що вживання великої кількості води сприяє метаболізму. Але чи дійсно це твердження має щось спільне з правдою?

Це цікаво: Як прискорити свій метаболізм: 3 прості та дієві поради

Холодна вода впливає на обмін речовин

"Коли ви п'єте крижану воду, тілу насправді доводиться витрачати більше енергії, тому що йому доводиться регулювати температуру рідини відповідно до температури тіла", – пояснює Альберт Ан з відділення внутрішньої медицини NYU Langone.

Процес виробництва тепла, також званий термогенезом, активізується. Організму доводиться більше працювати, а отже, виводиться більше калорій.

Однак кількість калорій, що спалюються з питною водою, невелика. Крім того, за словами вчених, неясно, чи можуть бути застосовані результати дослідження до споживання теплої води.

Ось чому так важливо пити багато води

Проте, фахівці рекомендують пити багато води: вона забезпечує ефективну роботу ваших органів і м'язів. Він пригнічує відчуття голоду і, таким чином, може перешкодити вам з'їсти висококалорійні закуски. З цієї причини тим, хто хоче схуднути, слід включати у свій раціон багато води.

Щоб прискорити спалювання жиру, вам слід багато тренуватися, займатися з обтяженнями й уникати стресів. Однак ваш вік і генетичний склад мають найбільший вплив на ваш метаболізм. Про це також не варто забувати.

Читайте також: Чим потрібно снідати, щоб розігнати метаболізм