Чим потрібно снідати, щоб розігнати метаболізм

Дослідження показують, що люди, які щільно снідають, рідше мають зайву вагу. Вони менш схильні до розвитку цукрового діабету, а також переїдання. У чому ж секрет сніданку?

Перший прийом їжі надзвичайно важливий для організму – разом з ним запускаються обмінні процеси. Занадто велика перерва в прийомах їжі, якщо, наприклад, ви вечеряєте, а потім пропускаєте сніданок і приймаєте їжу більш ніж через 12 годин, підвищує ризик розвитку цукрового діабету і метаболічних порушень.

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Річ у тім, що прийом їжі неминуче викликає підвищення рівня цукру в крові з подальшим викидом інсуліну. Викид інсуліну відбувається і після пробудження. З цієї причини не варто починати день зі солодощів – рівень цукру підвищиться занадто різко.

Хоча сніданок дійсно найкращий час для швидких вуглеводів – ви встигнете витратити енергію протягом дня, але спочатку краще все ж з'їсти білкові або багаті клітковиною продукти, а вже потім дозволити собі поласувати чимось солодким. Так ви сповільните всмоктування глюкози та стрибок цукру не буде настільки суттєвим.

Для сніданку найкраще підходять каші, молочні продукти, страви з яєць, нежирне м'ясо, наприклад, куряча грудка або телятина, риба, морепродукти. Рекомендується обов'язково з'їдати також порцію свіжих овочів або фруктів.

Чому важливий саме щільний сніданок? Дослідження показують, що люди, які добре снідають, менше схильні переїдати протягом дня і в середньому вживають менше калорій, ніж ті, хто відмовляється від сніданку. Якщо ви хочете скоротити калорійність раціону, щільний сніданок допоможе в цьому – ви отримаєте хороший запас енергії, не відчуватимете голод і, як наслідок, не станете перебиватися перекусами.

Якщо часу готувати сніданок зовсім немає, можна придумати швидкі варіанти, наприклад, вівсянку можна залити йогуртом з вечора і вранці ви отримаєте не тільки смачну, але і дуже корисну страву. З вечора можна підготувати салат, щоб вранці залишилося тільки заправити його. Або поснідати молочними продуктами – вони не вимагають приготування.

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