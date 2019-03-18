Лікарі пояснили, чому шкідливо чистити зуби після їжі

Чистити зуби після їжі – звичка не дуже хороша, оскільки приносить зубам більше шкоди, ніж користі. З відповіддю на це питання розбиралися фахівці.

До несподіваного висновку прийшли вчені американської Академії загальної стоматології – чищення зубів протягом 10-20 хвилин після їжі приносить зовсім не користь, а навпаки – шкоду.

І ще: Як спорт: цей продукт допомагає швидко схуднути

Така звичка дає можливість потрапити всередину емалі тій кислоті, яка міститься в більшості харчових продуктів. Щітка трохи пошкоджує поверхню емалі і фактично "проштовхує" кислоту всередину зуба. Це підвищує ризик руйнування дентину через шкідливий вплив кислоти. При цьому зовні проблема може бути зовсім непомітною – як правило неприємності починаються з внутрішньої поверхні зубів, а за цим не завжди стежать.

На думку фахівців особливої ​​шкоди зубам можна заподіяти у тому випадку, якщо їх чистити відразу після вживання таких продуктів, як яблука, апельсини або різних газованих напоїв. Вони дуже сильно підвищують чутливість емалі зубів, а тертя жорсткими ворсинками щітки може привести до сильних пошкоджень, хоч і не відразу помітних.

Регулярне чищення зубів відразу після їжі може зруйнувати емаль, тому фахівці радять робити це або перед їжею, або почекати хоча б півгодини після прийому їжі.

Читайте також: Журналіст 10 років шукав ідеальний засіб від похмілля, і ось що він виявив