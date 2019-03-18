Як спорт: цей продукт допомагає швидко схуднути

Шведські науковці назвали ще один продукт, який за регулярного вживання дозволяє боротись із надлишковою вагою. Виявилось, що цей смаколик працює навіть краще, аніж фізичні навантаження!

Учені з Лундського університету дійшли до висновку, що шпинат має потужний жироспалювальний ефект і чудово підходить для тих, хто хоче позбутись зайвих кілограмів.

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За словами фахівців, навіть в одному листі цієї рослини є значна кількість оксалатів, які допомагають швидко втамувати голод. Відзначимо, що шпинат також багатий на вітаміни А, С, Е, К, фолієву кислоту, а також магній, залізо і кальцій. Калорійність 100 г свіжого шпинату – всього 23 ккал.

Шпинат допомагає схуднути

Позитивний вплив шпинату на фігуру вдалось підтвердили і дослідженнями, які тривали упродовж 3 місяців. Було обрано 38 жінок з початковими ступенями ожиріння, яких розділили на дві команди. Перша перед кожною трапезою випивала по 5 грамів екстракту шпинату і не мала дуже суворою дієти, хоча й виключала відверто шкідливі смаколики. Друга ж група харчувалась тричі на день, але без шпинату, натомість вони двічі на день займались спортом.

Шпинат допомагає схуднути

Виявилось, що представниці першої команди зуміли схуднути майже на 15 кг у середньому, а от другої – лише на 8. Річ у тому, що шпинат та роздрібнене харчування допомагали побороти переїдання і спалювали жири ефективніше.

Тому шведські науковці радять всіх охочим щодня вживати шпинат та уникати надто калорійних страв. А якщо це доповнити правильними фізичними навантаженнями, то можна отримати здорове та струнке тіло.

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