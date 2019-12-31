Лікарі пояснили, чому не можна пити надто багато води

Вода необхідна для повноцінної роботи організму. Однак, надмірне вживання може зашкодити здоров'ю. Так, медики попередили, яку небезпеку для організму людини може представляти вода у великих кількостях.

За словами експертів, у середньому людині достатньо пити на день близько 2,5 літра води. Приблизно літр в організм надходить з різних продуктів харчування, решта може припадати на рідини, включаючи супи, чай, а також молоко і т.д.

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Для втамування спраги роль може відігравати не тільки об'єм випитого, а й те, що саме використовувалося для цих цілей. Наприклад, кислуваті напої можуть сприяти активнішому слиновиділенню, тому після них пити хочеться менше.

Як правило, до складу "вільної" рідини належать кава, чай і какао, які ми просто випиваємо протягом усього дня. Звичайної ж води бажано пити бодай 1,5-2 літри.

Головне – не зловживати кількістю рідини

Чому не слід пити надто багато?

На думку гастроентерологів, збільшення дози рідини розбавляє шлунковий сік, він втрачає свою концентрацію і не здатний впоратися з мікробами, які потрапили до шлунку. Отже, збільшується ризик виникнення кишкових інфекцій.

Також збільшена доза рідини шкодить ниркам. Про це сказано в науковій праці французького лікаря-нефролога П'єра Ронсо. Він пояснює, що в нирках є "сховище" для відфільтрованої води, яке забезпечує потрібну концентрацію сечі при нестачі вологи. Але якщо людина регулярно вживає багато рідини, нирки перестають "економити" і канальці, створені для реабсорбаціі, з часом приходять в непридатність і перестають виконувати функцію сховища. Відтак, нирки не зможуть економити рідину, що може негативно вплинути на вас у той момент, коли мучитиме спрага.

Також надмірна волога перенасичує клітини печінки і нирок, вони набухають і вже не так добре справляються зі своїми обов'язками. У зв'язку з цим можуть виникати набряки, що провокують підвищення кров'яного тиску в судинах. Як наслідок збою роботи серцево-судинної системи – головний біль. Волога затримується в лімфовузлах і знижується імунітет.

Бережіть себе та пам'ятайте про здоровий баланс!

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