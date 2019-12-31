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Лікарі пояснили, чому не можна пити надто багато води
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Вода необхідна для повноцінної роботи організму. Однак, надмірне вживання може зашкодити здоров'ю. Так, медики попередили, яку небезпеку для організму людини може представляти вода у великих кількостях.
За словами експертів, у середньому людині достатньо пити на день близько 2,5 літра води. Приблизно літр в організм надходить з різних продуктів харчування, решта може припадати на рідини, включаючи супи, чай, а також молоко і т.д.
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Для втамування спраги роль може відігравати не тільки об'єм випитого, а й те, що саме використовувалося для цих цілей. Наприклад, кислуваті напої можуть сприяти активнішому слиновиділенню, тому після них пити хочеться менше.
Як правило, до складу "вільної" рідини належать кава, чай і какао, які ми просто випиваємо протягом усього дня. Звичайної ж води бажано пити бодай 1,5-2 літри.
Чому не слід пити надто багато?
На думку гастроентерологів, збільшення дози рідини розбавляє шлунковий сік, він втрачає свою концентрацію і не здатний впоратися з мікробами, які потрапили до шлунку. Отже, збільшується ризик виникнення кишкових інфекцій.
Також збільшена доза рідини шкодить ниркам. Про це сказано в науковій праці французького лікаря-нефролога П'єра Ронсо. Він пояснює, що в нирках є "сховище" для відфільтрованої води, яке забезпечує потрібну концентрацію сечі при нестачі вологи. Але якщо людина регулярно вживає багато рідини, нирки перестають "економити" і канальці, створені для реабсорбаціі, з часом приходять в непридатність і перестають виконувати функцію сховища. Відтак, нирки не зможуть економити рідину, що може негативно вплинути на вас у той момент, коли мучитиме спрага.
Також надмірна волога перенасичує клітини печінки і нирок, вони набухають і вже не так добре справляються зі своїми обов'язками. У зв'язку з цим можуть виникати набряки, що провокують підвищення кров'яного тиску в судинах. Як наслідок збою роботи серцево-судинної системи – головний біль. Волога затримується в лімфовузлах і знижується імунітет.
Бережіть себе та пам'ятайте про здоровий баланс!
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