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4 міфи про здоров'я, які слід залишити у минулому році
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З нового року багато хто з нас починає життя по-новому. І чудовим вибором буде відмова від деяких надзвичайно шкідливих для нашого здоров'я міфів. Позбувайтесь їх негайно.
Рекомендуємо перестати вірити у ці міфи в новому році, адже вони не вельми позитивно впливають на ваше здоров'я!
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Вакцини викликають аутизм. Ще у 2010 році авторитетний науковий журнали Lancet зняв з публікації результати 12-річного дослідження Ендрю Уейкфілда (Andrew Wakefield), в якому стверджувалося про наявність зв'язку між вакциною MMR і аутизмом.
Учені відразу загадувалися над питанням з приводу якості цього дослідження, стверджуючи, що число його учасників недостатнє для того, щоб робити подібні висновки, і сам Вейкфілд відбирав їх упереджено, та ще й під впливом адвокатів батьків, які подали до суду на виробників вакцин. Сам учений, котрий проводив дослідження, втратив медичну ліцензію. На жаль, він все-таки завдав сильного збитку, оскільки значна кількість людей повірила в те, що вакцини можуть спровокувати аутизм. У результаті, стався спалах антивакцинаторського руху, який призвів до епідемії кору в Демократичній Республіці Конго, на Україні, Філіппінах, в Греції, а також в багатьох інших країнах.
Вейпінг безпечний для здоров'я. В Америці вирує епідемія хвороби легенів, пов'язаної з електронними сигаретами, через яку кілька тисяч людей опинилися в реанімації, а кілька десятків померли. Досі вчені не розібралися, що саме її провокує, але у багатьох жертв легені перетворюються на подобу попкорну. Звичайно, електронні сигарети безпечніші за традиційні, але це зовсім не робить їх повністю безпечними, оскільки вони все одно містять шкідливі субстанції.
Відпочинок допомагає при болях у спині. Зовсім не допомагає! І це ж стосується болю в шиї, адже відразу кілька досліджень не виявили ніякого зв'язку між відпочинком і зменшенням больових відчуттів у спині. Навпаки, регулярні, ретельно підібрані фізіотерапевтом тренування – це найкращий спосіб боротьби з больовими відчуттями в шиї і спині. А відпочинок – взагалі найгірше з того, що ви можете з цього приводу зробити, як стверджують фізіотерапевти з Університету Альберти.
Канабіс лікує майже все. В останні місяці чуються твердження про те, що канабіс допомагає розслабитися, бореться з симптомами тривожності, позбавляє від болю і робить багато іншого. У деяких країнах його легалізували для медичних цілей. Але переконливих наукових доказів цього ніхто не почув. Канабіс тривалий час взагалі був нелегальною субстанцією, і ніяких серйозних досліджень з цього питання не проводилося. Отже, в розпорядженні науки немає серйозних приводів для того, щоб рекомендувати цю субстанцію для лікування всього на світі.
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