4 міфи про здоров'я, які слід залишити у минулому році

З нового року багато хто з нас починає життя по-новому. І чудовим вибором буде відмова від деяких надзвичайно шкідливих для нашого здоров'я міфів. Позбувайтесь їх негайно.

Рекомендуємо перестати вірити у ці міфи в новому році, адже вони не вельми позитивно впливають на ваше здоров'я!

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Вакцини викликають аутизм. Ще у 2010 році авторитетний науковий журнали Lancet зняв з публікації результати 12-річного дослідження Ендрю Уейкфілда (Andrew Wakefield), в якому стверджувалося про наявність зв'язку між вакциною MMR і аутизмом.

Учені відразу загадувалися над питанням з приводу якості цього дослідження, стверджуючи, що число його учасників недостатнє для того, щоб робити подібні висновки, і сам Вейкфілд відбирав їх упереджено, та ще й під впливом адвокатів батьків, які подали до суду на виробників вакцин. Сам учений, котрий проводив дослідження, втратив медичну ліцензію. На жаль, він все-таки завдав сильного збитку, оскільки значна кількість людей повірила в те, що вакцини можуть спровокувати аутизм. У результаті, стався спалах антивакцинаторського руху, який призвів до епідемії кору в Демократичній Республіці Конго, на Україні, Філіппінах, в Греції, а також в багатьох інших країнах.

Вейпінг безпечний для здоров'я. В Америці вирує епідемія хвороби легенів, пов'язаної з електронними сигаретами, через яку кілька тисяч людей опинилися в реанімації, а кілька десятків померли. Досі вчені не розібралися, що саме її провокує, але у багатьох жертв легені перетворюються на подобу попкорну. Звичайно, електронні сигарети безпечніші за традиційні, але це зовсім не робить їх повністю безпечними, оскільки вони все одно містять шкідливі субстанції.

Вейпінг не є абсолютно безпечним

Відпочинок допомагає при болях у спині. Зовсім не допомагає! І це ж стосується болю в шиї, адже відразу кілька досліджень не виявили ніякого зв'язку між відпочинком і зменшенням больових відчуттів у спині. Навпаки, регулярні, ретельно підібрані фізіотерапевтом тренування – це найкращий спосіб боротьби з больовими відчуттями в шиї і спині. А відпочинок – взагалі найгірше з того, що ви можете з цього приводу зробити, як стверджують фізіотерапевти з Університету Альберти.

Канабіс лікує майже все. В останні місяці чуються твердження про те, що канабіс допомагає розслабитися, бореться з симптомами тривожності, позбавляє від болю і робить багато іншого. У деяких країнах його легалізували для медичних цілей. Але переконливих наукових доказів цього ніхто не почув. Канабіс тривалий час взагалі був нелегальною субстанцією, і ніяких серйозних досліджень з цього питання не проводилося. Отже, в розпорядженні науки немає серйозних приводів для того, щоб рекомендувати цю субстанцію для лікування всього на світі.

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