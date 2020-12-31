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Новий рік 2021 Різдво

Лікарі попередили про погані властивості червоної ікри

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Ікра - фото 1
Ікра / domrecept

Цей популярний новорічний продукт здатний завдати шкоди ниркам, печінці та нервовій системі. Йдеться про усіма улюблену червону ікру.

Всім відомо, що не так багато продуктів можуть перевершити червону ікру за корисністю: вона містить легкий для засвоєння білок, жирні кислоти Омега-3 і Омега-6, вітаміни, йод, фосфор і кальцій.

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Однак цей делікатес, як правило, містить не менше 10% солі, що призводить до гіпертонії, загального зниження імунітету, навантажує суглоби, серцево-судинну систему і систему шлунково-кишкового тракту. З точки зору вмісту солі, безпечним буде вживання не більше двох столових ложок червоної ікри двічі на тиждень, за умови відмови від іншої солоної їжі в ці дні.

Головна небезпека полягає в тому, що баночки з делікатесом часто зберігають у невідповідних умовах. Вживання такої ікри завдає шкоди травній, що виводить з ладу і нервову систему. Щоб цього уникнути, перед покупкою необхідно переконатися, що умови зберігання хоча б зараз відповідають рекомендованим. Ретельно огляньте товар, перевірте термін придатності. Віддайте перевагу скляним або пластмасовим баночкам, крізь стінки яких можна побачити саму ікру і переконатися, що вона виглядає свіжою.

Лікарі попередили про погані властивості червоної ікри - фото 441403

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Джерело: domrecept
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